Verbazing alom: Jadon Sancho duikt plotseling op bij Brabantse amateurclub

Woensdag, 23 november 2022 om 20:13 • Wessel Antes

Engeland-afvaller Jadon Sancho is momenteel in Nederland. De aanvaller van Manchester United stond woensdagmiddag plotseling op het veld van de Brabantse amateurclub OJC Rosmalen. De 22-jarige Sancho was een van de opvallendste afvallers in de selectie van bondscoach Gareth Southgate en heeft ervoor gekozen om tijdens het WK in Nederland te verblijven.

Het is nog niet duidelijk waarom Sancho die keuze heeft gemaakt. Mogelijk om de WK-gekte in zijn thuisland te vermijden. Toch heeft zijn aanwezigheid in Rosmalen ook gezorgd voor een gekkenhuis: op TikTok verschijnen beelden van een grote groep jongeren voor het sportcomplex van de club die zo’n 2300 leden telt. Ook werd Sancho bij zijn aftocht in een auto gevolgd door meerdere voertuigen.

Bijzonder beeld van Jadon Sancho. De Engelse buitenspeler van Manchester United traint - nadat hij is afgevallen voor het WK in Qatar - schijnbaar bij de Brabantse amateurclub OJC Rosmalen. Conditie op peil houden in het land van zijn trainer. Prachtig. #ManchesterUnited pic.twitter.com/Fv45wLtFWr — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) November 23, 2022

De thuisblijvers van the Red Devils hervatten binnenkort de training op Carrington. Daar zal United acht of negen dagen trainen, voor het elftal van Erik ten Hag afreist naar Andalusië. In Spanje oefent de manager tegen twee LaLiga-ploegen: Real Betis en Cádiz. Op 21 december speelt United tegen Burnley in de EFL Cup, waarna op 27 december de eerste competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest wacht.

Sancho begon dit seizoen als herboren bij United. Onder Ten Hag liet de rechtsbuiten tijdens de seizoenstart goede dingen zien. Toch miste hij vanwege ziekte ook meerdere wedstrijden. In totaal speelde de Engelsman veertien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor drie treffers en één assist. Southgate oordeelde dat de United-aanvaller overbodig is en kreeg tot dusver gelijk: concurrent Bukayo Saka was maandag tweemaal trefzeker in de 6-2 overwinning van Engeland tegen Iran.