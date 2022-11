‘Cristiano Ronaldo gaat waarschijnlijk samenspelen met Lionel Messi’

Woensdag, 23 november 2022 om 20:04 • Jeroen van Poppel

Cristiano Ronaldo vertrekt 'waarschijnlijk' naar Paris Saint-Germain, zo beweert A Bola. Volgens het Portugese dagblad wil de 37-jarige superster, die zijn contract liet ontbinden bij Manchester United, 'de adrenaline van het topvoetbal blijven voelen'. "En PSG geeft hem die kans", schrijft de sportkrant.

Ronaldo wil na het WK hoe dan ook actief zijn in de Champions League, die hij al vijf keer wist te winnen. De opties zijn daarmee beperkt voor de recordtopscorer van Portugal, maar PSG is met afstand de 'sterkste mogelijkheid', zo klinkt het. Ronaldo liet volgens A Bola een aanbod vanuit Saudi-Arabië liggen. In het Midden-Oosten kon Ronaldo bij Al-Hilal in twee seizoenen een astronomisch bedrag van 242 miljoen euro opstrijken. Ronaldo is momenteel met Portugal op het WK in Qatar, waar in Groep H Uruguay, Ghana en Zuid-Korea de tegenstanders zijn.

Bij PSG kan Ronaldo voor het eerst in één elftal komen te spelen met zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Eerstgenoemde won vijf keer de Ballon d'Or, terwijl de Argentijn op zes staat. Ook kan Ronaldo zich herenigen met Sergio Ramos en Keylor Navas, met wie hij jarenlang samenspeelde bij Real Madrid. PSG heeft ook een sterk Portugees contingent met verdedigers Danilo en Nuno Mendes en middenvelders Vitinha en Renato Sanches in de selectie.

PSG toonde vorig jaar, toen Ronaldo weg wilde bij Juventus, geen concrete interesse. Mogelijk heeft de komst van Luís Campos het standpunt van de Parijse grootmacht doen veranderen. De Portugese technisch directeur is sinds afgelopen zomer verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid. Met Antero Henrique is er als adviseur nog een Portugees aan PSG verbonden.