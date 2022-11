Advocaat Ihattaren meldt zich met statement: ‘Weer in vrijheid gesteld’

Woensdag, 23 november 2022 om 19:29 • Wessel Antes • Laatste update: 19:52

Sander Janssen, de advocaat van Mohamed Ihattaren, heeft via Twitter laten weten dat zijn client inmiddels weer vrij is. Dinsdagavond werd bekend dat de twintigjarige voetballer was aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een bedreiging. Janssen brengt een dag later via social media een statement naar buiten.

“Zoals bekend is Mohamed Ihattaren gisteren door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een bedreiging. Het betreft een zaak van geruime tijd geleden die nog bij de politie in onderzoek is”, aldus Janssen. “Mohamed heeft daarover bij de politie verklaringen afgelegd en is vandaag (woensdag, red.) weer in vrijheid gesteld. Wij zullen in overleg gaan met het openbaar ministerie over de verdere afdoening van deze kwestie.”

Janssen gaat ook in op de moeilijke periode die Ihattaren doormaakt. “Zoals uitgebreid in de media is bericht heeft Mohamed een veelbewogen periode in zijn (jonge) leven gekend. Hij had in de afgelopen weken de weg naar boven weer gevonden en zal zo snel mogelijk terugkeren naar Italië om daar zijn trainingen te hervatten. Hij hoopt dat hem de rust en gelegenheid zal worden geboden zich weer honderd procent te kunnen richten op waar het voor hem - en zeker in deze tijd: velen met hem- allemaal om draait, het voetbal.”

De Telegraaf maakte dinsdagavond bekend dat Ihattaren door de politie in Utrecht gearresteerd was wegens een ernstige bedreiging De arrestatie vond plaats bij een huis in Utrecht waar de middenvelder op dat moment verbleef. Agenten in uniform en in burger voerden Ihattaren uiteindelijk af naar een politiebureau. Het is nog steeds niet bekend wie de linkspoot bedreigd zou hebben en waarom.

Ajax bevestigde eind vorige maand middels een officieel persbericht dat de koopoptie op Ihattaren niet gelicht zal worden. De vleugelspeler annex aanvallende middenvelder werd sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora. Ihattaren speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1. In Turijn ligt Ihattaren nog tot medio 2025 vast.