Gavi zorgt met wereldgoal voor hoogtepunt bij zevenklapper Spanje

Woensdag, 23 november 2022 om 18:57 • Wessel Antes • Laatste update: 19:15

Spanje heeft woensdag een kinderlijk eenvoudige zege geboekt op Costa Rica: 7-0. De Spanjaarden beleefden daardoor een geweldige start van het WK, daar Duitsland eerder op de middag verrassend met 1-2 verloor van Japan. La Roja gaat daardoor alleen aan kop in Groep E. De Spaanse doelpunten werden gemaakt door Ferran Torres (2x), Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler en Álvaro Morata. Gavi schreef geschiedenis en was verantwoordelijk voor de mooiste treffer van de avond.

Bondscoach Luis Enrique koos er verrassend genoeg voor om te beginnen met Rodri als centrumverdediger. Bij Manchester City speelt de 26-jarige rechtspoot doorgaans als defensieve middenvelder. Op het middenveld ruimde de keuzeheer een basisplaats in voor Gavi, die daarmee geschiedenis schreef. De Barcelona-middenvelder is met achttien jaar en 110 dagen oud de jongste Spanjaard ooit op een eindtoernooi. Paris Saint-Germain-keeper Keylor Navas was de bekendste naam aan de zijde van Costa Rica. De inmiddels 37-jarige voormalig FC Twente en PSV-aanvaller Bryan Ruiz viel na een uur spelen in.

La Roja had in Doha geen kind aan Costa Rica. Al in de elfde minuut opende Olmo de score. De RB Leipzig-middenvelder, die bij Spanje als vleugelspeler speelt, kreeg de bal op ietwat gelukkige wijze mee om Navas vervolgens koelbloedig te verschalken. Nog geen tien minuten later verdubbelde Marco Asensio de score door een scherpe voorzet van Jordi Alba in de verre hoek te plaatsen: 2-0. In de eerste helft sprak het percentage balbezit van Spanje boekdelen: maar liefst 85 procent.

Nog voor rust gooide Spanje de wedstrijd in het slot. Costa Rica-verdediger Óscar Duarte liet zich door Alba verleiden tot een overtreding, waarna Torres vanaf de strafschopstip mocht aanleggen. Oog in oog met Navas faalde de Barça-aanvaller niet: 3-0. Na rust mocht Torres al snel zijn tweede maken: in de 54ste minuut draaide hij weg bij zijn tegenstander, om vervolgens direct succesvol af te werken. Het mooiste doelpunt was van Gavi. Na een goede voorzet van Morata schoot de middenvelder de bal met buitenkant rechts via de paal achter de kansloze Navas: 5-0. Door zijn doelpunt is Gavi de jongste doelpuntenmaker op een WK sinds Pelé in 1958. Soler (rebound) en Morata (onhoudbaar schot) zorgden daarna nog voor een monsterscore: 7-0.