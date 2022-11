Kudus vol vertrouwen naar WK: ‘Neymar? Hij is geen betere speler dan ik’

Woensdag, 23 november 2022 om 18:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:34

Mohammed Kudus staat te popelen om met Ghana van start te gaan op het WK. De aanvallende middenvelder van Ajax barst van het vertrouwen, zo laat hij merken wanneer het in gesprek met the Guardian gaat over de sterren op het wereldkampioenschap. "Neymar? Hij is niet beter dan ik", zegt Kudus in de Britse kwaliteitskrant.

Kudus komt met Ghana in Groep H uit tegen Portugal, Zuid-Korea en Uruguay. Als de Afrikanen de groepsfase weten te overleven, volgt mogelijk een clash met het Brazilië van Neymar. "Is dat zo, ja?", vraagt Kudus. "Ik en Neymar, deel twee. Ik weet zeker dat hij het leuk zou vinden", lacht de middenvelder, die met Ghana in september een oefeninterland speelde tegen Brazilië. De Zuid-Amerikanen wonnen toen moeiteloos met 3-0.

"Hij verdedigde zijn land en ik verdedigde het mijne", aldus Kudus, die voor zijn gevoel gewaagd was aan Neymar. "Ik was niet van plan om me door hem te laten bespelen. Hij is niet beter dan ik. Hij heeft alleen een hogere status. Wat hem voorlopig beter maakt, is dat hij veel heeft bereikt”, zegt hij, om er met vuur in de ogen aan toe te voegen: "Ik kom er snel aan."

Ghana zal alle zeilen bij moeten zetten om de groep met favorieten Portugal en Uruguay te overleven. Het West-Afrikaanse land won de laatste oefenwedstrijd zes dagen geleden tegen Zwitserland (2-0). "Maar we hebben de laatste tijd niet geweldig gepresteerd", aldus Kudus, die onder meer zal denken aan de teleurstellend verlopen Afrika Cup in 2022. "Maar ik weet wat ik voel als ik met de jongens praat. De teamspirit is echt geweldig en dit team zal heel snel goed worden. Misschien niet nu, maar heel binnenkort." Ghana speelt donderdag om 17:00 uur zijn openingsduel met Portugal.