Steven Bergwijn is het oneens met journalist en wil niets weten van vormcrisis

Woensdag, 23 november 2022 om 17:41 • Wessel Antes • Laatste update: 17:43

Steven Bergwijn vindt niet dat hij zich in een vormcrisis bevindt. De aanvaller van Ajax was het woensdagmiddag tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal oneens met NOS-journalist Jeroen Stekelenburg, die zich afvraagt waar de topvorm van Bergwijn is gebleven. Aan het begin van dit seizoen speelde de 24-jarige vleugelaanvaller een aantal indrukwekkende wedstrijden bij Ajax, maar de afgelopen maanden oogst hij steeds meer kritiek.

Op de vraag of Bergwijn zijn topvorm zelf ook mist reageert de buitenspeler vrij laconiek. “Ik weet het niet, ik zit lekker in mijn vel. Het gaat wel lekker eigenlijk.” Stekelenburg weigert genoegen te nemen met dat antwoord. “Aan het begin van het seizoen werd er gezegd dat je met zevenmijlslaarzen door de Eredivisie liep. Dat magische is er een beetje vanaf. Vind je dat zelf ook niet?” Bergwijn is vervolgens kraakhelder: “Nee.”

Bergwijn speelde tegen Senegal (0-2 winst) geen geweldige openingswedstrijd van zijn WK. Toch maakt de pijlsnelle aanvaller zich niet druk. “Jullie denken dat zij er niets van kunnen en dat wij er met 5-0 overheen moeten klappen, maar ze hebben gewoon goede spelers. Kijk maar naar waar ze spelen. Ik denk dat we het gewoon goed hebben gedaan.”

Davy Klaassen was ook aanwezig tijdens de persconferentie van Oranje. Zijn moeder brak afgelopen maandag haar been in het stadion na een harde val. De middenvelder van Ajax hoorde pas na afloop van de wedstrijd wat er is gebeurd in het Al Thumama Stadium. “Ze is geopereerd en het gaat nu goed.” Op de vraag of hij na zijn doelpunt een basisplaats wil hebben reageert Klaassen kort. “Iedereen wil in de basis.”

Klaassen reageerde daarnaast kort op het statement van Duitsland voor de wedstrijd tegen Japan (1-2 nederlaag). De Duitsers gaven voor de aftrap een duidelijk signaal aan de FIFA. Bij de officiële teamfoto vooraf bedekten zij allen de mond om te protesteren tegen het besluit van de FIFA om de One Love-armband te verbieden. “Ik vond het een mooie uiting van Duitsland”, aldus Klaassen. “Natuurlijk denk je eraan om als groep óók een statement naar buiten te brengen. Dat moet dan op een goede en pakkende manier zijn. Duitsland heeft een originele manier gevonden om hun standpunt uit te dragen.”