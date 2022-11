Twitter gaat los op zeer vernederende ‘dans’ van Rüdiger, die te vroeg juicht

Woensdag, 23 november 2022 • Jeroen van Poppel

Wie het laatst lacht, lacht het best. Dat moeten de spelers van Japan hebben gedacht na de sensationele stunt op het WK tegen Duitsland (2-1). De Aziaten keken tot aan de 75ste minuut tegen een 1-0 achterstand aan en leken in geslagen positie. De Duitse verdediger Antonio Rüdiger vernederde na een uur spelen zijn directe tegenstander Takuma Asano, een moment dat nu razendsnel rondgaat op internet.

Rüdiger sprintte de aanvaller van VfL Bochum er moeiteloos uit en wilde dat blijkbaar nog even benadrukken door wat opzienbarende passen aan zijn sprint toe te voegen. Dat werd de verdediger van Real Madrid allerminst in dank afgenomen door de Japanners, die na het eindsignaal verhaal haalden, zo is te zien op bovenstaande foto. Met name Ritsu Doan, maker van de 1-1, zocht Rüdiger op.

Rudiger'in tiye aldigi Asano, Almanya'nin fisini çekti! ???? pic.twitter.com/aHRw8sjQeJ — Dünya Kupasi - Anlik Goller (@dkgoller2) November 23, 2022

Karim El Ahmadi oordeelt in de tv-studio van de NOS hard. "Dit kun je echt niet doen. Nu lacht iedereen je uit", aldus de oud-middenvelder van Feyenoord. "Je staat 1-0 voor, en dan ga je dit soort dingen doen... Hij denkt er te makkelijk over, dat het al gespeeld is... Ik vind hem echt een fantastische verdediger, ook bij de clubs waar hij gespeeld heeft, maar dit soort dingen doe je niet... Zeker niet als de wedstrijd niet eens gespeeld is."