Nieuwe WK-stunt: Goal Doan leidt sensationele zege Japan op Duitsland in

Woensdag, 23 november 2022 om 16:01 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:39

Japan heeft in Groep E voor een daverende verrassing gezorgd door Duitsland te verslaan. Een kwartier voor tijd keek Japan nog tegen een 1-0 achterstand aan in het Khalifa Internationaal Stadion. Treffers van invallers Ritsu Doan en Takuma Asano zorgden echter voor een 2-1 winst. Ilkay Gündogan had de score geopend maar daarna verzuimden de Duitsers door te bijten en Japan de genadeslag toe te dienen, hetgeen hen duur kwam te staan.

De spelers van Duitsland maakten voor de aftrap een statement tegen de FIFA. Bij de officiële teamfoto vooraf bedekten zij allen de mond om te protesteren tegen het besluit van de FIFA om de One Love-armband te verbieden. De Japanners zaten er vanaf het eerste fluitsignaal dicht op en stichtten ook als eerste gevaar. Na acht minuten verspeelde Gündogan de bal en na een scherpe voorzet van Junya Ito tikte Daizen Maeda binnen. De spits liep echter buitenspel. Na een kwartier meldden de Duitsers zich voor het eerst nadrukkelijk toen Antonio Rüdiger een corner naast kopte. De Japanse doelman Shuichi Gonda werd na twintig minuten aan het werk gezet toen Joshua Kimmich van buiten de zestien aanlegde.

Het groepsgewijs druk zetten van Japan zorgde af en toe voor paniek bij de Duitsers, maar gaandeweg de eerste helft nam de ploeg van Hansi Flick het heft in handen. Een schot van Gündogan was een makkelijke prooi voor Gonda en vlak daarna vond de middenvelder van Manchester City de Japanse keeper wederom op zijn weg. Na een half uur spelen kreeg Duitsland een strafschop. Kimmich vond David Raum in de zestien en die werd ten val gebracht door Gonda. Gündogan, de uitblinker van de eerste helft, faalde niet van elf meter. Na de treffer ging de omsingeling van de Duitsers rustig verder. Eerst schoten Kimmich en Jamal Musiala hoog over en in blessuretijd tikte Havertz de 2-0 binnen, echter stond hij buitenspel.

1-1! Ritsu Doan schiet de gelijkmaker binnen. Stunt in de maak? Nog een kwartier te gaan #duijap #wk2022https://t.co/OKlav9IFix pic.twitter.com/CcnYtQZUj8 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 23, 2022

De tweede helft was nog geen vijf minuten oud toen Musiala de 2-0 op de schoen had. Het supertalent van Bayern München slalomde langs vier Japanners, maar schoot wild over. Gündogan dacht vlak daarna zijn tweede te maken. Zijn schuiver, op aangeven van Musiala, schampte echter de buitenkant van de paal. Op de counter, via Ito en vooral middels invaller Takuma Asano, probeerden de Japanners gevaar te stichten, echter zonder succes. De Duitsers leken een tandje terug te schakelen en controleerden de wedstrijd. Met nog twintig minuten op de klok moest Gonda in één minuut vier keer redding brengen op vier opeenvolgende inzetten van Gnabry. Het uitblijven van de 2-0 kwam hen duur te staan.

Vlak na Gnabry’s kansen sloeg de schrik die Mannschaft om het hart. Asano dacht Manuel Neuer van dichtbij te verschalken, maar de doelman was alert. Twee minuten later was het de ingevallen Ritsu Doan die toch de gelijkmaker aantekende. Neuer redde goed op een schot van Takumi Minamino, al viel de bal vervolgens precies voor de voeten van Doan: 1-1. Flick besloot daarna Niclas Füllkrug en Mario Götze in te brengen. Voor de ex-PSV’er was het zijn eerste interland sinds 14 november 2017. Japan kwam met slechts zeven minuten op de klok zelfs op een voorsprong. Asano nam de bal perfect mee en schoot deze achter Neuer. Duitsland zette met man en macht een slotoffensief in en claimden tot tweemaal toe een penalty. Hier was echter geen sprake van. Een knal van Goretzka liet Japan nog even beven, maar Gonda zag de bal naast gaan.