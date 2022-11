Klaassen boven Gakpo als nummer 10 gekozen: ‘Iets wat goed bij elkaar past’

Woensdag, 23 november 2022 om 15:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:48

Als het aan Bert van Marwijk ligt, krijgt Davy Klaassen een basisplaats bij het Nederlands elftal. De oud-bondscoach denkt dat Oranje ver kan komen op het WK in Qatar en ziet in Klaassen dé ideale aanvallende middenvelder in het 1-5-3-2-systeem van Louis van Gaal. Cody Gakpo, tegen Senegal verantwoordelijk voor de 1-0, zou dan het kind van de rekening zijn.

"Het Nederlands elftal heeft normaal gesproken een selectie waarmee je het toernooi kunt winnen. We hebben spelers bij Liverpool, Manchester City, Barcelona, Bayern München, Manchester United en Internazionale. Dat is de absolute top", zei Van Marwijk tegen Voetbal International. De oud-bondscoach denkt te weten wat de sleutel tot succes is voor Oranje. "De driehoek van de twee spitsen met de nummer tien is heel erg belangrijk."

Van Marwijk vindt dat Van Gaal moet kijken naar een speler die een klik heeft met Memphis Depay, zoals de spits dat had met Georginio Wijnaldum. “Als Depay gaat spelen, moet je kijken naar wie daar het beste bij past. Ik denk dat Steven Bergwijn iets meer vanaf de zijkant dat ook met Depay heeft. Dan moet je er een goede nummer tien bij zoeken. Een loper die er overheen komt. Klaassen zou dat kunnen."

In Van Marwijks optiek zou dat betekenen dat Gakpo, tegen Senegal nog trefzeker, uit de basis verdwijnt. “Ik snap de zienswijze van Louis wel. Gakpo is een speler die de diepte kan bespelen, ik vraag me wel af of hij dat dan vaak doet zonder bal. Ik zie hem het liefst vanaf links en aan de bal. Maar soms gebeurt het dat iets niet past terwijl het in potentie een van je beste spelers is”, weet Van Marwijk “Ik vind Gakpo een heel goede speler aan de bal, maar Klaassen is een voetballer die heel goed kan spelen zonder dat hij de bal vaak raakt. Als Berghuis vanaf het midden dan de ballen kan geven op de diepgaande mensen voorin, heb je denk ik wel iets wat goed bij elkaar past. Ik denk dat Louis op zoek is naar goede combinaties.”