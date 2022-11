Dolenthousiaste Saoediër verklapt wat hij in het gezicht van Messi schreeuwde

Woensdag, 23 november 2022 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:48

Ali Al-Bulayhi kon zijn geluk maandag niet op bij de 1-2 zege van Saoedi-Arabië op Argentinië. De 33-jarige verdediger liet zijn emoties de vrije loop door richting Lionel Messi te lopen en hem toe te schreeuwen. Tegenover GOAL onthulde Al-Bulayhi wat hij tegen de aanvoerder van Argentinië zei.

De Saoedische verdediger klopte Messi enkele keren op de rug om zijn aandacht te trekken en hem vervolgens enkele woorden toe te bijten. “Ik vertelde Messi meerdere malen dat hij niet zou gaan winnen”, onthulde Al-Bulayhi na de sensationele zege op Argentinië. Messi keek de verdediger hierna enigszins verbouwereerd aan, daar hij Al-Bulayhi niet leek te verstaan.

After Saudi Arabia's goal to make it 2-1, Ali Al-Bulayhi approached Lionel Messi, slapped him on the back and began repeating: "You won't win, you won't win". It was the 53rd minute. pic.twitter.com/QSRSy2v0dZ