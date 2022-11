Sergio Agüero spuwt vuur op Argentijnse bond na nare verrassing in Qatar

Woensdag, 23 november 2022 om 10:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:13

Sergio Aguëro mag het Argentijnse kamp in Qatar niet binnen. De noodgedwongen gepensioneerde aanvaller is in de Golfstaat om zijn oud-ploeggenoten aan te moedigen, maar beschikt nog niet over een accreditatie. Dat verwijt Aguëro de Argentijnse bond.

De 101-voudig international van la Albiceleste reisde afgelopen week in een vliegtuig vol feestende Braziliaanse fans af naar het Midden-Oosten, waar hij van plan was zijn team succes te wensen voor het (dramatisch verlopen) duel met Saoedi-Arabië. Een paar uur voor de aftrap mocht Agüero het kamp echter nóg niet binnen. "Blijkbaar heb je een pasje nodig om binnen te komen", fulmineerde Kün achteraf op zijn Twitch-kanaal.

Agüero vermoedt dat de Argentijnse bond bewust treuzelt met het verkrijgen van het benodigde voorwerp. "Het klinkt voor mij vreemd dat het drie of vier dagen kost om te regelen. Ik heb ernaar gevraagd en werd verteld dat de beslissing van boven komt – maar ik zie dat er anderen wel zijn binnengelaten. Ik ben ook onderdeel van het nationale team geweest en ik weet dat ze snel een pasje voor je maken", speculeert de voormalig goalgetter.

Hij tast in het duister over waarom het zo lang moet duren. "De situatie is zeldzaam. Ik heb nooit iets fout gedaan, ik heb me altijd goed gedragen. Als ze niet willen dat ik ga is dat prima, maar vertel me dat dan recht in mijn gezicht." Vermoedelijk was Agüero deze winter 'gewoon' meegegaan met het Argentijnse nationale team als hij niet noodgedwongen had moeten stoppen. Afgelopen december werden er hartproblemen bij hem geconstateerd, waardoor er op 33-jarige leeftijd een einde aan de spelerscarrière van het Manchester City-icoon kwam.