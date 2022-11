Saoedische verdediger zal na pijnlijke diagnose niet meedelen in feestvreugde

Woensdag, 23 november 2022 om 10:24 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:47

Yasser Al-Shahrani heeft zijn kaak en linkerjukbeen gebroken bij de botsing met zijn keeper Mohammed Al-Owais. De Saoedische verdediger kwam in de verrassende 2-1 overwinning op Argentinië hard in aanraking met zijn doelman en is inmiddels al geopereerd. Logischerwijs komt hij niet meer in actie op het WK.

De Saoedische overwinning op titelfavoriet Argentinië was wereldwijd groot nieuws. Koning Salman van Saoedi-Arabië kondigde voor woensdag zelfs een nationale feestdag af. Al-Shahrani zal daar naar alle waarschijnlijkheid weinig van hebben meegekregen. In de extra tijd van de tweede helft sprong zijn doelman Al-Owais de lucht in om een bal te vangen. Bij deze actie plantte hij onbedoeld zijn knie tegen Al-Shahranis hoofd. De keeper had al snel door dat het foute boel was en zat enige tijd verslagen op het veld met de handen op het hoofd.

Daags na de wedstrijd blijkt de geleden schade groot te zijn. Na onderzoeken bleek dat Al-Shahrani zijn kaak en linkerjukbeen heeft gebroken bij de botsing. Omdat er ook inwendige bloedingen werden aangetroffen is hij meteen geopereerd. De kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed Bin Salman, zou inmiddels opdracht hebben gegeven om Al-Shahrani met een privéjet naar Duitsland te vliegen voor verdere behandeling(en).

De overwinning van Saoedi-Arabië op Argentinië maakte een einde aan een reeks van 36 duels zonder verlies van la Albiceleste. In eerste instantie kwam Saoedi-Arabië er nauwelijks aan te pas en zette Lionel Messi Argentinië op 1-0. Direct na rust was Saoedi-Arabië echter twee keer trefzeker. De Argentijnen zagen in de eerste helft drie doelpunten afgekeurd worden vanwege buitenspel en slaagde er uiteindelijk niet meer in om een punt aan het openingsduel over te houden.