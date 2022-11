Van Gaal onthult zijn succesdieet: ‘Vind je niet dat ik er goed uitzie?'

Woensdag, 23 november 2022 om 10:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:11

Zijn lichaam komt Louis van Gaal niet aanwaaien. De bondscoach onthult in gesprek met Noa Vahle van De Oranjewinter dat hij al sinds een jaar aan intermittent fasting doet, een speciaal dieet. Van Gaal viel er liefst vijftien kilo door af. Nu hij met het Nederlands elftal in Qatar zit, heeft hij het echter lastig.

Truus, de vrouw van de 71-jarige keuzeheer, arriveerde gisteren in de Golfstaat. Ze wilde naar verluidt een hapje eten met haar man, maar die wilde daar niet aan. "Ik eet niet. Ik ben op intermittent fasting", reageerde Van Gaal op het verzoek. Vahle ging daarop poolshoogte nemen bij de bondscoach.

Die wilde best even tekst en uitleg geven bij zijn speciale eetpatroon. "Ik doe dat allang", vertelde Van Gaal. "Je denk toch niet dat ik zomaar zo blijf? Vind je me er niet goed uitzien? Ik doe dat al een jaar en ik ben van 105 naar negentig kilo gegaan. En nu ben ik 93. Omdat ik bij de jongens ben, en dan hebben we drie maaltijden. Dat was even moeilijk, maar nu zit ik weer goed", aldus de bondscoach.

'Intemittent fasting' (vrij vertaald: periodiek vasten) is een type dieet waarbij men zichzelf voor een bepaalde periode onthoudt van calorie-inname. De bekendste vorm is de '16:8-methode', waarbij er slechts acht uren per dag gegeten mag worden. Ook 'alternate fasting', een extremere variant waarbij er bekeken over een week één of twee dagen niets mag worden gegeten, wint de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Johan Derksen vatte het in ieder geval als volgt samen: "Van Gaal houdt gewoon het hele jaar ramadan!"