Jan Vertonghen overweegt zoen met Hazard om statement te maken

Woensdag, 23 november 2022 om 09:39 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:38

Jan Vertonghen overweegt om Eden Hazard voor de aftrap van België’s WK-ouverture een kus te geven. Omdat het dragen van de OneLove-aanvoerdersband op het WK door de FIFA verboden is, willen zij op een andere manier een statement maken voor gelijkheid en inclusiviteit. Het idee werd geopperd door een Belgische tv-presentatrice.

Het idee kwam uit de koker van de Belgische tv-presentatrice Siska Schoeters, werkzaam voor de publieke omroep VRT. Zij postte een bericht op haar Instagram-account waarin zij opperde dat aanvoerder Hazard medespeler Vertonghen woensdagavond een kus zou moeten geven. “Wat als Eden Hazard en Jan Vertonghen elkaar morgen bij de start van de wedstrijd gewoon één kusje geven? Op de mond? Wat dan? Dan winnen we. Sowieso”, schreef Schoeters.

Zowel Vertonghen als Hazard waren in het bericht getagd en de ex-Ajacied reageerde onder het bericht op het idee. “Deal!”, zo reageerde hij. “Alleen Eden nog overtuigen.” Later verwijderde de 35-jarige routinier zijn reactie wel. Het idee van Schoeters kon op veel bijval rekenen en kreeg ruim 12.000 likes.

Vertonghen liet eerder deze week al weten moeite te hebben met de gang van zaken rondom de OneLove-band en de consequenties. “Als je nu een statement maakt om die armband te dragen, straffen we meer onszelf. Ik voel me helemaal niet comfortabel om hierover te spreken. Dat zegt eigenlijk al genoeg”, zo zei hij. “Ik ben bang dat ik morgen niet op het veld sta als ik hier iets over zeg. Dat is een spijtige situatie die ik nooit heb meegemaakt en hopelijk niet meer zal meemaken. Dat is helemaal niet fijn. Als je nog niets eens 'nee' tegen racisme of discriminatie kan zeggen... Ik ga er niets over zeggen, want ik wil aan de aftrap staan.”

De aanvoerders van Nederland, Engeland, Denemarken, Wales, Zwitserland, Duitsland en België waren voornemens de OneLove-aanvoerdersband op het WK in Qatar te dragen. De captains van de eerste vier bovengenoemde landen deden dit uiteindelijk niet. Afgelopen maandag meldde de FIFA dat het dragen van de band namelijk met een gele kaart zou worden bestraft. De dag daarop werd bekend dat de Duitse voetbalbond DFB serieus overweegt om naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen. Dit om de sancties van de FIFA tegen de OneLove-aanvoerdersband aan te vechten.