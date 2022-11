Marokkaanse middenvelder rijp voor wissel: ‘Het niveau is te hoog voor hem’

Woensdag, 23 november 2022 om 11:59 • Kevin van Buuren • Laatste update: 12:28

Marokko en Kroatië gaan met een 0-0 stand de rust in. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko - Kroatië nemen Ali Boussaboun en Dries Boussatta plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

Beide ploegen hielden elkaar tot het einde van de eerste helft in evenwicht. Marokko meldde zich iets vaker rond het strafschopgebied van Kroatië, maar wist niet op doel te schieten. Het grootste gevaar van Kroatië kwam uit een lage voorzet, waarna Nikola Vlasic de Marokkaanse sluitpost Yassine Bounou tot een knappe redding dwong. Even later zag de doelman nog een schot over zijn doel vliegen.

Bousatta en Boussaboun zijn het snel eens over de minst overtuigende speler. “Azzedine Ounahi”, stelt Boussatta. “Dit niveau is duidelijk te hoog voor hem. Hij sprint ook niet terug in de omschakeling. Hij brengt ook geen creativiteit.” Boussaboun is het met zijn mede-analist eens en ziet nog een speler tekort komen. “Selim Amallah. Die twee voegen eigenlijk niks toe op het middenveld.”

De heren wijzen daarbij de drager van dit elftal aan. “Sofyan Amrabat is voor mij de beste. Hij wint zo veel ballen”, licht Boussaboun toe. Boussatta weet wat Marokko anders moet doen in de tweede helft. “Ze zakken te ver in. Het grootste gevaar wisten ze te stichten door hoger druk te zetten bij de opbouw van Kroatië.”