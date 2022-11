Marokko met Ziyech, Mazraoui en andere oude bekende op jacht naar eerherstel

Woensdag, 23 november 2022 om 09:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:56

De opstelling van Marokko voor het duel met Kroatië is bekend. Bondscoach Walid Regragui kiest ervoor om onder meer Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat in de basis te posteren. Ex-AZ'er Zakaria Aboukhlal moet hopen op een invalbeurt. Marokko zal op jacht gaan naar eerherstel, na het dramatisch verlopen WK in 2018. In Kroatië – finalist van dat toernooi – heeft het vermoedelijk echter een zware kluif. Het duel in het Al Baytstadion wordt om 11.00 uur afgetrapt.

Eind 2017 plaatsten de Leeuwen van de Atlas zich voor het eerst in twintig jaar weer voor het WK. Het eindtoernooi zelf liep echter uit op een sof. In een groep met Spanje, Portugal en Iran behaalde het land slechts één punt, waardoor het al na drie duels kon vertrekken uit Rusland. Vier jaar later zijn de verwachtingen wederom hooggespannen. Ex-bondscoach Valil Halilzodzic, die lang in de clinch lag met onder meer Ziyech en Mazraoui, is inmiddels vervangen door Regragui. Nu Ziyech terug is, is alle hoop op hem gevestigd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ex-Ajacied gaat op papier als rechtsbuiten beginnen, in een aanval die verder bestaat uit Youssef En-Nesyri en Sofiane Boufal. Daarachter staat een driemans middenveld met Azzedine Ounahi, Selim Amallah en Amrabat, van wie laatstgenoemde de meest achteruitgeschoven man is. Mazraoui wordt op een voor hem relatief onbekende plek neergezet, daar hij linksback is in een defensie van verder Nayef Aguerd, Romain Saïss en sterspeler Achraf Hakimi. Yassine Bounou is de doelman van dienst.

De tegenstander

In tegenstelling tot Marokko kende tegenstander Kroatië een uitstekende vorige WK-editie. Vatreni reikten tot de finale, waarin ze echter toch hun meerdere moesten erkennen in Frankrijk (4-2). Het maakt Kroatië een serieuze concurrent voor groepswinst in Groep F. Met aanvoerder Luka Modric (Real Madrid) en onder meer Ivan Perisic (Tottenham Hotspur), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Internazionale) en Mario Pasalic (Atalanta) brengt het land een flink aantal spelers van internationale allure op de been.

Marokko en Kroatië speelden slechts één keer eerder tegen elkaar: op 11 december 1996. Toen werd het 2-2. Later op de dag kruisen ook België en Canada – de overige groepsgenoten in Groep F – de degens. Het duel tussen Marokko en Kroatië staat onder leiding van de Argentijnse arbiter Fernando Rapallini.

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Saïss (c), Aguerd, Mazraoui; Amrabat; Amallah, Ounahi; Ziyech, El-Nesyri, Boufal

Opstelling Kroatië: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic; Modric (c), Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic