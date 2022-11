‘Historische’ Giroud doet Benzema even vergeten: ‘Een nieuwe kroon’

Woensdag, 23 november 2022 om 08:32

De overwinning van Frankrijk op Australië dinsdag had een speciaal tintje voor Olivier Giroud. De 36-jarige spits kwam door een dubbelslag op gelijke hoogte met Frans topscorer aller tijden Thierry Henry. Dat terwijl Giroud waarschijnlijk niet eens gespeeld had als Karim Benzema niet was afgehaakt voor het WK met blessure. De routinier deed de Ballon d'Or in ieder geval voor één avond vergeten, zo valt op te maken uit de Franse media.

Giroud was dinsdag na iets meer dan een halfuur spelen goed voor de 2-1, op aangeven van Adrien Rabiot. Kylian Mbappé verzorgde twintig minuten voor tijd de assist op het doelpunt waarmee Giroud de 4-1 eindstand verzorgde. Daarmee kwam de spits van AC Milan op 51 goals, evenveel als recordhouder Henry. Bondscoach Didier Deschamps gunde zijn aanvalsleider daarom vlak voor het eindsignaal een publiekswissel. "Zonder een enorm geheim te onthullen, móest de trainer hem wel plagen over zijn nieuwe kroon", schrijft L'Equipe over het voorval.

'Historisch', zo omschrijft zowel Le Parisien als Maxifoot de mijlpaal van Giroud, die bovendien de oudst scorende speler voor het Franse nationale team ooit werd. Eerstgenoemde krant licht ook het optreden van Mbappé uit. "Scorend en doorslaggevend in de passing: de aanvaller van PSG miste zijn reünie met de competitie die hem vier jaar geleden aan de planeet onthulde niet. Zijn kopbal in de tweede helft zette hem in de top vijf doelpuntenmakers in de Franse WK-geschiedenis (Mbappé kwam op vier goals, evenveel als huidig teamgenoot Antoine Griezmann, red.)."

Opvallend is dat Giroud op het vorige WK in zeven wedstrijden niet één keer tot scoren kwam. Wat heet, de spits schoot niet eens op doel in Rusland. Dinsdagavond maakte hij dan ook zijn eerste doelpunten op een mondiaal eindtoernooi sinds 2014, toen hij in de groepsfase tegen Zwitserland eenmaal keer wist te scoren. Komende zaterdag kan Giroud recorddeler Henry definitief voorbijgaan, in het tweede groepsduel met Denemarken. Dan moet Frankrijk het wel doen zonder Lucas Hernandez, die dinsdag uitviel met een ernstige blessure.