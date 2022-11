Feestavond voor Frankrijk krijgt gitzwart randje na nieuws over Hernandez

Woensdag, 23 november 2022 om 07:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:11

Het werd al gevreesd, maar is nu ook bevestigd door de Franse bond: Lucas Hernandez mist de rest van het WK. De 26-jarige vleugelverdediger heefr dinsdag in het duel met Australië (4-1 winst) zijn kruisband gescheurd, zo wijzen de eerste onderzoeken uit. Daarmee kan er niet alleen een streep door het toernooi in Qatar, maar ook door de rest van Hernandez' seizoen.

Vlak nadat Australië op een vroege voorsprong kwam tegen Frankrijk, sloeg het noodlot toe. Mathew Leckie kapte de linksback van Bayern München uit, waarbij laatstgenoemde met zijn knie in het gras leek te blijven hangen. "Het lijkt me vrij serieus", zei bondscoach Didier Deschamps na afloop van het duel af, en de eerste onderzoeken wijzen op hetzelfde.

Het is het zoveelste blessuregeval waar les Blues dit WK mee te kampen hebben. Gedurende de eerste seizoenshelft raakte Frankrijk Paul Pogba, Presnel Kimpembe en N'Golo Kanté al kwijt door zware blessures en ook afgelopen week vielen twee sterkhouders weg. Eerst raakte Christopher Nkunku geblesseerd op een van de laatste trainingen, alvorens de kersverse Ballon d’Or-winnaar Karim Benzema hetzelfde overkwam. Het tweetal moest daardoor een streep door het WK in Qatar zetten. Deschamps haalde alleen voor eerstgenoemde een vervanger, in de persoon van Randal Kolo Muani.

Nu het toernooi is begonnen is er geen gelegenheid meer om spelers te vervangen. Deschamps zal het zo moeten doen met de namen die hij nog tot zijn beschikking heeft. Met hen bewerkstelligde hij dinsdag een verdere prima WK-ouverture. Vermoedelijk zal Theo Hernandez – het broertje van de onfortuinlijke Lucas – komende zaterdag aan de aftrap staan tegen Denemarken. Theo kwam dinsdag ook al als zijn vervanger binnen de lijnen.