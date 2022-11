Wie is de jongste debutant ooit op het WK? Wie kunnen het record breken?

Een overzicht van de jongste debutanten aller tijden op het WK. Welke potentiële debutanten staan te popelen om op het WK 2022 in Qatar hun eerste minuten te maken?

Het WK is altijd een podium geweest voor jonge spelers om zich te laten zien aan een zo breed mogelijk publiek. Sommigen van hen zijn er heel vroeg bij en slagen erin om het belangrijkste toernooi ter wereld te spelen terwijl ze nog minderjarig zijn.

Denk maar aan Pelé, die in 1958 debuteerde op het WK toen hij 17 jaar en 7 maanden oud was. Lionel Messi stapte 18 jaar en 11 maanden na zijn geboorte voor het eerst het veld op tijdens een WK-duel. Cristiano Ronaldo speelde zijn eerste wedstrijd op het WK op 21-jarige leeftijd. Geen van hen staat echter in de top drie van jongste spelers aller tijden op het WK.

De jongste speler ooit op het WK

Norman Whiteside heeft het record in handen. Een naam die weinigen wat zal zeggen, maar die met slechts 17 jaar en 41 dagen de titel van jongste debutant aller tijden draagt. De aanvallende middenvelder van Noord-Ierland haalde het vorige record van Pelé tijdens het WK 1982 uit de boeken.

De ranglijst met jongste spelers ooit op een WK

1. Norman Whiteside | 17 jaar en 41 dagen | Joegoslavië - Noord-Ierland (17 juni 1982)

2. Samuel Eto'o | 17 jaar, 3 maanden en 7 dagen | Italië - Kameroen (17 juni 1998)

3. Femi Opabunmi | 17 jaar 3 maanden en 9 dagen | Nigeria - Engeland (12 juni 2002)

4. Salomon Olembe | 17 jaar, 6 maanden en 3 dagen | Kameroen versus Oostenrijk (11 juni 1998)

5. Pelé | 17 jaar, 7 maanden en 24 dagen | Brazilië - Sovjet-Unie (15 juni 1958)

6. Bartholomeus Ogbeche | 17 jaar, 8 maanden en 1 dag | Argentinië - Nigeria (2 juni 2002)

7. Rigobert Song | 17 jaar, 11 maanden en 18 dagen | Kameroen - Zweden (19 juni 1994)

8. Carvalho Leite | 18 jaar en 25 dagen | Joegoslavië - Brazilië (14 juli 1930)

9. Manuel Rosas | 18 jaar, 2 maanden 26 dagen | Frankrijk - Mexico (13 juli 1930)

10. Christian Eriksen | 18 jaar en 4 maanden | Denemarken - Nederland (14 juni 2010)

De jonge debuterende spelers van het WK 2022

Het record van Whiteside blijft ook staan in 2022: de 32 landen die zich hebben gekwalificeerd voor het WK hebben geen zeventienjarigen geselecteerd om deel te nemen aan de competitie.

Wel komen er diverse achttienjarigen in actie in Qatar, onder wie Youssoufa Moukoko. De spits van Borussia Dortmund is de jongste speler die op het WK is. Moukoko is enkele dagen voor het WK achttien jaar geworden en zal bij zijn eerste speelminuten op de eindronde plek acht op de ranglijst van jongste spelers ooit kunnen innemen.

Gavi zou namens Spanje kunnen debuteren op een WK op een leeftijd van 18 jaar en 3 maanden. Daarmee zou Gavi zou vlak boven Christian Eriksen komen in het klassement van jongste spelers. Garang Kuol behoort tot de verrassingen in de selectie van Australië en is een maand jonger dan Gavi. Als de jonge spits debuteert, komt hij nog boven Gavi dus. Abdul Fatawu Issahaku kan namens Ghana debuteren op het WK op een leeftijd van 18 jaar en 8 maanden.