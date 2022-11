Welke speler is de jongste winnaar aller tijden van het WK voetbal?

Wie heeft het record in handen van jongste winnende speler ooit op een wereldkampioenschap voetbal? Wat was zijn leeftijd?

Het is niet makkelijk voor een jonge speler om opgeroepen te worden voor het WK. In principe vindt een telefoontje van de bondscoach na jaren van prestaties plaats, maar in sommige gevallen slagen de jonkies erin om onmiddellijk een plek af te dwingen in de inmiddels 26-koppige spelersselectie.

Niet alleen een oproep, maar het uiteindelijke succes telt: in de bijna honderdjarige geschiedenis van het WK zijn er heel jonge winnaars van het WK in de leeftijd van 17, 18 en 19 jaar oud geweest.

Zeldzame gevallen, die hun sporen hebben achtergelaten. Vaak behoren de jonge winnaars zelfs tot de beste voetballers van hun tijd. Of de hele geschiedenis van het voetbal.

Niemand evenaart Pelé

Pelé is de jongste winnaar van een WK: een record dat al sinds de jaren vijftig standhoudt.

17 jaar en 249 dagen oud was Pelé toen hij het WK van 1958 won door met Brazilië in de finale af te rekenen met Zweden (5-2). Pelé was als toptalent direct een drijvende kracht voor zijn elftal en maakte twee goals in de finale. Daarmee kwam de legendarische oud-spits na één WK al op zes doelpunten.

Pelé, maker van een hattrick in de halve finale, was een van de belangrijkste spelers in de WK-editie van 1958. Hij eindigde op de topscorerslijst tweede achter Just Fontaine, die liefst 13 keer scoorde voor Frankrijk.

De ranglijst van de jongste WK-winnaars

1. Pelé

2. Ronaldo

3. Beppe Bergomi

4. Kylian Mbappé

5. Thierry Henry

Niet alleen Pelé was er vroeg bij. Ook andere legendarische oud-voetballers slaagden er op jonge leeftijd in om de wereldbeker omhoog te mogen tillen. Kylian Mbappé reist als regerend wereldkampioen af naar Qatar. De Fransman vestigde zich vier jaar geleden op de vierde plek van jongste winnaars ooit.

Twee van hen, Pelé en Ronaldo, hebben zichzelf herhaald: de eerste won het WK ook in 1962 en 1970, terwijl het fenomeen de hoofdrolspeler was in 1998. Nu zien of Mbappé erin slaagt ze te evenaren.