Wie is de jongste doelpuntenmaker aller tijden op het WK voetbal?

Dinsdag, 22 november 2022 om 13:00

Wie is de jongste doelpuntenmaker aller tijden op het WK? Wie zouden het record kunnen breken tijdens de editie van 2022 in Qatar?

Het WK is vaak het perfecte podium geweest voor jong talent om zich te laten zien. Voorheen onbekend bij het grote publiek, zijn ze dankzij het WK een begrip geworden over de hele wereld.

Een doelpunt is altijd de belangrijkste manier om de aandacht op jezelf te vestigen. De jongste doelpuntenmakers in de geschiedenis van het WK zijn verdeeld tussen degenen die absolute legendes zijn geworden en degenen die de weg kwijt raakten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De jongste speler die ooit scoorde op een WK

Hij is niet alleen de jongste WK-winnaar, maar ook de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van het toernooi: Pele ziet zijn record nog altijd ongeslagen.

Op 19 juni 1958 besliste Pele de wedstrijd namens Brazilië tegen Wales, nadat hij een paar dagen eerder zijn debuut tegen de Sovjet-Unie had gemaakt: Pelé was 17 jaar en 239 dagen oud bij zijn eerste WK-doelpunt.

Pelè sloot het toernooi af als wereldkampioen, maar ook als vice-topscorer achter de Fransman Just Fontaine. Pelé had voordat hij zijn achttiende verjaardag vierde al zes doelpunten gemaakt op het WK.

De jonge talenten van het WK 2022

Pelé kan rustig achteroverleunen: op het WK in Qatar is niemand actief die zijn record kan overnemen. Er zijn wel verschillende achttienjarige talenten aanwezig die zich kunnen vestigen op de ranglijst van doelpuntenmakers ooit, maar plek één zit er dus niet in.

Het gaat om Youssoufa Moukoko, die vlak voordat hij met Duitsland aan het WK begon zijn achttiende verjaardag vierde. Ook de Australiër Garang Kuol en Costa Ricaan Jewison Bennette, beiden geboren in september 2004, zijn kanshebbers, net als de Marokkaan Bilal El Khannous.

Moukoko zou de op één na jongste doelpuntenmaker ooit worden, direct achter Pelé, wanneer de spits van Borussia Dortmund het net in Qatar weet te vinden. Ook Kuol, die net iets ouder is dan Moukoko, dingt mee naar de tweede plek op die ranglijst.

Jude Bellingham vond in Qatar het net namens Engeland tegen Iran op de leeftijd van 19 jaar en 5 maanden.