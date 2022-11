Welke speler heeft de meeste WK's gespeeld? De ranglijst

Woensdag, 23 november 2022 om 01:02

Wie zijn de spelers die hebben deelgenomen aan de meeste edities van het WK? Wie heeft de meeste wedstrijden op een wereldkampioenschap gespeeld? De ranglijst.

Opgeroepen worden voor het WK is een droom. Een enorm doel voor een voetballer, slechts weinigen gegeven. Meedoen aan twee of zelfs meer edities van het WK is nog uitzonderlijker, zeker voor spelers die actief zijn voor de kleinere nationale teams.

Wie zijn de spelers die hebben deelgenomen aan de meeste edities van het WK?

De speler met de meeste WK-edities

Het record staat op vijf verschillende WK-toernooien en is in handen van meerdere spelers: de Duitser Lothar Matthäus, de Italiaan Gianluigi Buffon, de Mexicaan Antonio Carbajal en zijn landgenoot Rafael Márquez zijn al gestopt.

Dankzij deelname aan het WK in Qatar komen ook de volgende spelers op vijf deelnames: de Argentijn Lionel Messi, de Portugees Cristiano Ronaldo en de Mexicanen Guillermo Ochoa en Andrés Guardado.

Van de genoemde namen speelde Buffon niet in alle edities: in 1998 werd hij opgeroepen, maar betrad hij nooit het veld. Hetzelfde geldt voor Ochoa, die in 2006 en 2010 geen minuut speelde.

Wie heeft de meeste WK-wedstrijden gespeeld?

Lothar Matthäus, wereldkampioen met Duitsland in 1990, is met 25 WK-optredens recordhouder (2 in 1982, 7 in 1986, 7 in 1990, 5 in 1994, 4 in 1998). Achter hem staat zijn landgenoot Miroslav Klose, de topscorer aller tijden van het toernooi, met 24 duels.

De derde plaats is voor Paolo Maldini met 23 optredens voor Italië, terwijl een andere Duitser, Uwe Seeler, vierde is met 21 gespeelde wedstrijden in de geschiedenis van het WK. Die vierde plaats deelt Seeler met de Poolse Wladyslaw Zmuda en de Argentijn Diego Maradona.

Wie heeft de meeste WK-duels van alle actieve spelers?

Lionel Messi betrad voorafgaand aan het toernooi in Qatar 20 keer het veld tijdens het WK. Als hij de finale (of troostfinale) zou bereiken door alle wedstrijden te spelen, zou hij zijn WK-geschiedenis afsluiten als de speler met de meeste optredens in de geschiedenis van het toernooi en Matthäus inhalen.

Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo hebben 17 wedstrijden gespeeld, terwijl Fernando Muslera, Manuel Neuer en Thomas Müller op 16 staan. Onmiddellijk daarna, op 15, komt Hugo Lloris.

De ranglijst van spelers met meeste WK-deelnames

1. Antonio Carbajal (Mexico), speelde 5 WK's

2. Lothar Matthäus(Duitsland), speelde 5 WK's

3. Rafael Márquez (Mexico), speelde 5 WK's

4. Lionel Messi (Argentinië), speelde 5 WK's

5. Cristiano Ronaldo (Portugal), speelde 5 WK's

6. Andrès Guardado (Mexico), speelde 5 WK's

7. Gianluigi Buffon (Italië), speelde 5 WK's (en kwam op 3 in actie)

8. Guillermo Ochoa (Mexico), speelde 5 WK's (en kwam op 3 in actie)