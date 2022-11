Wie heeft de meeste doelpunten ooit gemaakt op het WK? De topscorerslijst

Wie zijn de spelers die de meeste doelpunten hebben gemaakt in de geschiedenis van het WK? En wie heeft de meeste doelpunten gemaakt in één editie van het toernooi? De topscorerslijst aller tijden van het WK.

Minimaal drie wedstrijden, maximaal zeven. Het is niet gemakkelijk voor een speler om uit te blinken op een WK, zeker niet voor een doelpuntenmaker: er zijn niet veel wedstrijden om te scoren en beslissend te zijn.

Er zijn echter spelers die de geschiedenis van het toernooi hebben geschreven door een of meerdere keren een indrukwekkend aantal doelpunten te maken op de eindronde. Er zijn zelfs spitsen die erin zijn geslaagd om in één editie de dubbele cijfers te behalen.

De speler met de meeste doelpunten op het wereldkampioenschap

Miroslav Klose is topscorer aller tijden op het Wk. De Duitser, wereldkampioen van 2014 en voormalig speler van Lazio, scoorde 16 keer in 24 WK-optredens.

Klose deed mee aan vier edities van het WK en sloot zijn carrière af met gemiddeld 0,67 doelpunten per wedstrijd. De oud-spits maakte er 5 op het WK 2002, 5 in de editie van 2006, 4 in de editie van 2010 en ten slotte in de editie van 2014.

Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt in één specifieke WK-editie?

Het record van Just Fontaine is moeilijk te verslaan. Tijdens het WK van 1958 wist de Franse spits 13 keer het net te vinden.

Een buitengewoon gemiddelde van 2,17 doelpunten per wedstrijd, opgeteld in slechts 6 wedstrijden. De bijzonderheid? Hij slaagde er niet in het WK te winnen. Dat werd veroverd door het Brazilië van Pelé.

Het Frankrijk van Fontaine eindigde als derde. De spits van Stade Reims maakte liefst vier goals in de troostfinale en eindigde in dubbele cijfers na de hattrick tegen Paraguay, een dubbelslag tegen Joegoslavië en Noord-Ierland en enkele treffers tegen Brazilië en Schotland.

Wie is de WK-topscorer onder de actieve spelers?

Thomas Müller zou Miro Klose kunnen evenaren door in Qatar zes doelpunten te maken tijdens het WK. De aanvaller van Bayern München scoorde al 10 keer in 16 optredens. Müller bereikte tien doelpunten met vijf doelpunten in de edities van 2010 en 2014. In 2018 speelde hij drie wedstrijden zonder te scoren.

Achter Müller staan ??Luis Suárez, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo met 7 doelpunten, terwijl Harry Kane en Neymar daarachter komen met 6 treffers.

De topscorerslijst op het WK aller tijden

Miroslav Klose (Duitsland), 16 doelpunten

Ronaldo (Brazilië), 15 doelpunten

Gerd Müller (Duitsland), 14 doelpunten

Just Fontaine (Frankrijk), 13 doelpunten

Pelé (Brazilië), 12 doelpunten

Sandor Kocsis (Hongarije), 11 doelpunten

Jurgen Klinsmann (Duitsland), 11 doelpunten

Helmuth Rahn (Duitsland), 10 doelpunten

Thomas Müller (Duitsland), 10 doelpunten

Gary Lineker (Engeland), 10 doelpunten

Gabriel Omar Batistuta (Argentinië), 10 doelpunten

Teofilo Cubillas (Peru), 10 doelpunten

Grzegorz Lato (Polen), 10 doelpunten