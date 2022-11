Vitesse dreigt sterspeler te verliezen en kijkt rond bij Ajax en PSV

Woensdag, 23 november 2022 om 10:00 • Jonathan van Haaster

Het is onzeker of Maximilian Wittek na de winterstop nog het shirt van Vitesse draagt. De linkervleugelverdediger wordt volgens Voetbal International in de gaten gehouden door voormalig trainer Thomas Letsch, die momenteel werkzaam is bij VfL Bochum. Wittek heeft een tot medio 2024 lopend contract in Arnhem, maar heeft er nooit een geheim van gemaakt nog in de Bundesliga te willen spelen. Vitesse zou mogelijk ook zelf spelers kunnen halen, daar Sontje Hansen en Marco van Ginkel in de belangstelling staan van de club van trainer Phillip Cocu.

Letsch was tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop van Viteesse bij Go Ahead Eagles (2-2) aandachtig toeschouwer in Deventer. Daar was de oefenmeester niet alleen om zijn ex-werkgever aan het werk te zien, maar vooral om de contacten met Wittek warm te houden. De verdediger is minder aanwezig dan vorig seizoen, maar Letsch heeft een zwak voor zijn landgenoot. Vorig seizoen was Wittek een van de belangrijkste spelers van de Gelderlanders, door onder meer meerdere malen op fraaie wijze te scoren in de succesvolle Conference League-campagne.

Voor Vitesse kan een verkoop van Wittek een financiële injectie betekenen. De 27-jarige wingback heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van twee miljoen euro, al zal het minimumbedrag waar de club aan zou denken vermoedelijk hoger liggen. Vitesse zou het vertrek van Wittek intern op kunnen vangen via Million Manhoef en Mitchell Dijks. Eerstgenoemde zou echter liever niet op die positie willen spelen, terwijl Dijks nog maar net terug is van een slepende knieblessure.

Hansen en Van Ginkel

De ploeg van Cocu strijdt met een teleurstellende dertiende plaats tegen degradatie en is daarom geïnteresseerd in Hansen. De aanvaller van Jong Ajax lijkt dit seizoen niet op veel speelminuten in het eerste van de Amsterdammers te hoeven rekenen. Daarnaast zou Vitesse ook kijken naar Van Ginkel, die tussen 2010 en 2013 al in Gelredome actief was en bij PSV niet kan rekenen op veel speelminuten. Ook worden de namen van Wesley Hoedt (Anderlecht), Brian Plat, Derry John Murkin (beiden Volendam) en voormalig Feyenoorder Edgar Ié genoemd.