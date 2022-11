Sneijder voorspelt waanzinnig bedrag mocht Gakpo blijven scoren op WK

Dinsdag, 22 november 2022 om 23:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:13

Wesley Sneijder kijkt dit WK met extra aandacht naar de verrichtingen van Cody Gakpo. De recordinternational van het Nederlands elftal, 134 interlands, verwacht dat de vraagprijs voor de aanvaller van PSV en Oranje bij een geslaagd eindtoernooi explosief zal stijgen. Sneijder stipt in het gesprek met De Telegraaf overigens ook nog enkele verbeterpunten aan voor de speler die maandag scoorde tegen Senegal op het WK.

"Hoeveel hij gaat opbrengen, hangt voor een groot deel af van dit WK. Als hij er hier zo nog twee of drie inlegt, dan kan het ook zomaar 80 miljoen euro worden. Zo werkt dat. Het WK is een schitterende etalage", zo geeft Sneijder mee aan Gakpo. De voormalig middenvelder drukt de Oranje-international op het hart om rustig zijn opties af te wegen. Een winters vertrek bij PSV is volgens hem niet verstandig: "Eerst moet hij dit WK goed eindigen en vervolgens nog een half jaar bij PSV laten zien dat hij er echt bovenuit steekt."

Sneijder is onder de indruk van de statistieken van Gakpo: zestien doelpunten en achttien assists voor Oranje en PSV. Toch zeggen de cijfers hem niet alles. De gewezen spelmaker van het Nederlands elftal wil Gakpo eerst eens in een topcompetitie aan het werk zien: "Met zijn snelheid en dribbelacties past de Engelse competitie, waar veel ruimte ligt en je de bal kan ontvangen vanaf de zijkant, het beste bij hem", aldus Sneijder, die oordeelt dat de PSV'er 'nog stappen moet maken'.

"Hij is verschrikkelijk goed, maar niet constant genoeg", wordt de scorende international op een verbeterpunt gewezen. "Er zijn ook fases in de wedstrijd dat hij niet echt aanwezig is. Cody moet wat brutaler worden, ballen opeisen en zijn mond opentrekken. Hier ben ik, geef mij die bal, ik ga het doen voor jullie. Die kwaliteiten heeft hij gewoon. Als je alleen maar een lieve jongen bent, ga je het niet redden in de absolute top." Gakpo werd afgelopen zomer gelinkt aan onder meer Manchester United en Leeds United. Bedragen van circa vijftig miljoen euro deden de ronde in de media, maar tot een vertrek bij PSV leidde dat niet.