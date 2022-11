Manchester United bevestigt: club staat open voor mogelijke verkoop

Dinsdag, 22 november 2022 om 23:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:47

Manchester United heeft bevestigd dat de directie het proces is gestart om 'strategische alternatieven' te vinden voor de club. De club laat weten dat 'alle' opties worden opengehouden, waaronder nieuwe investeringen in de club, verkoop of andere transacties. Daarbij is het mogelijk dat eigenaren Avram en Joel Glazer hun club gaan verkopen. United wil zich op verschillende gebieden verbeteren, waaronder het stadion. Ook geeft United aan de infrastructuur binnen de club te willen herontwikkelen.

Daarnaast geeft de club van manager Erik ten Hag aan de commerciële operaties van de club wereldwijd uit te willen breiden. Het wil dat doen om het langetermijnsucces van de zowel de mannen- als vrouwenteams én de jeugdopleiding te garanderen. De club denkt daarmee dat de fans van the Red Devils zullen profiteren, net als de aandeelhouders. Het nieuws komt kort nadat Cristiano Ronaldo vernietigend uithaalde naar de club. De Portugees, van wie eerder op dinsdag bekend werd dat hij de club per direct verlaat, was bijzonder kritisch op een flink aantal zaken binnen de club, waaronder de aspecten waar United zich nu in wil verbeteren.

Avram en Joel Glazer hebben eveneens een reactie gegeven. "De kracht van Manchester United is gebaseerd op de passie en loyaliteit van onze 1.1 miljard aanhangers. We willen de historie en successen van de club uitbreiden en dus heeft het bestuur een grondige evaluatie van de strategische alternatieven goedgekeurd. We zullen alle opties evalueren om er zeker van te zijn dat onze fans en Manchester United maximaal profiteren van de groeimogelijkheden van de club, nu en in de toekomst."

In het veelbesproken interview van Ronaldo liet de sterspeler ook geen spaan heel van de Glazers. Zo zei Ronaldo dat hij vindt dat de eigenaren niet om de club geven. Net als de Portugees zijn ook de supporters van United bepaald geen fans van de eigenaren. Dat sentiment begon al bij de overname van de club. De overnameprijs werd bepaald op 790 miljoen pond, maar de Glazers zelf investeerden zelf 270 miljoen pond. De rest van het geld werd geleend, waardoor United te kampen had met een extra schuld van ruim 500 miljoen pond.