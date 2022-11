Arne Slot blikt terug op ‘historisch’ ontslag: ‘Geen begrip voor'

Dinsdag, 22 november 2022 om 23:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:46

Arne Slot heeft geen begrip voor zijn ontslag bij AZ, zo zegt de oefenmeester in de podcast Met open vizier. De huidig trainer van Feyenoord werd in december 2020 door de Alkmaarders ontslagen toen bekend werd dat hij gesprekken hield met de Rotterdammers. Na zijn ontslag bij de Noord-Hollanders werd Slot trainer van Feyenoord, met wie hij vorig seizoen de finale van de Conference League wist te behalen.

"Voor het eerst in de historie van het betaalde voetbal werd iemand ontslagen, omdat die een gesprek had met een andere club terwijl hij een aflopend contract had”, stelt Slot, wiens contract liep tot medio 2021. "De voetballerij staat bol van mensen die met doorlopende contracten gesprekken voeren met clubs. En ik met een aflopend contract heb een gesprek gehad, en dat was de reden van AZ om mij te ontslaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot stelt dat hij AZ op de hoogte had moeten stellen als hij een doorlopend contract had. "Ik heb wel aangegeven dat ik in gesprek was met andere clubs, voor wanneer we er met AZ niet uit zouden komen", blikt hij terug. "Waarbij ik heel graag mijn contract wilde verlengen. En toen kwam Feyenoord tussendoor. Ook omdat het vrij lang duurde vanuit Alkmaar dat ik de aanbieding kreeg waarom ik had gevraagd.”

"Ik snap de teleurstelling vanuit Alkmaar wel, maar kan er geen begrip voor opbrengen", stelt Slot wanneer hij terugblikt op zijn congé bij AZ. "Vanuit hun standpunt kan ik misschien wel snappen waarom ze dat deden. We waren in concurrentie met Feyenoord en je wil een trainer die niet naar de concurrent gaat. Ik vond het alleen heel moeilijk om te ervaren dat je met een aflopend contract zo wordt aangepakt.”

De kinderen van Slot gingen toentertijd in de omgeving van Alkmaar naar school. Daar kregen zij alle teksten rondom het ontslag van hun vader mee. Om die reden heeft Slot voor het zekere gekozen en gaan zijn kinderen niet in de omgeving van Rotterdam naar school. “Dat is wel een uitvloeisel van het ontslag in Alkmaar geweest."