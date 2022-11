Olivier Giroud achterhaalt Thierry Henry na dubbelslag tegen Australië

Dinsdag, 22 november 2022 om 22:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:22

Frankrijk heeft zijn eerste groepswedstrijd van het WK winnend afgesloten. Les Bleus kwamen in de openingsfase van het duel nog op achterstand tegen Australië, maar doelpunten van Adrien Rabiot, Olivier Giroud (twee) en Kylian Mbappé waren genoeg voor de overwinning: 4-1. Giroud schreef met zijn brace geschiedenis en staat nu op gelijke hoogte met Thierry Henry wat betreft goals voor Frankrijk. De spits van AC Milan heeft nog één treffer nodig om topscorer aller tijden te worden van de Fransen.

De voorbereiding van het team van bondscoach Didier Deschamps op het WK was allesbehalve vlekkeloos te noemen. Gedurende de eerste seizoenshelft raakte het al Paul Pogba, Presnel Kimpembe en N’Golo Kanté kwijt door zware blessures en ook afgelopen week vielen twee sterkhouders weg. Eerst raakte Christopher Nkunku geblesseerd op één van de laatste trainingen, alvorens de kersverse Ballon d’Or-winnaar Karim Benzema hetzelfde overkwam. Het tweetal moest daardoor een streep door het WK in Qatar zetten. Deschamps had echter genoeg vertrouwen in de rest van de selectie en riep geen vervanger op voor de aanvoerder van Real Madrid. Randal Kolo Muani van Eintracht Frankfurt werd bij de groep gehaald als vervanger van Nkunku.

Ibrahima Konaté begon dinsdagavond in het Al Janoub Stadium naast Dayot Upamecano in het hart van de defensie. Raphaël Varane, die in de wedstrijd tegen Chelsea (1-1) met Manchester United geblesseerd raakte aan zijn hamstring, was nog niet fit genoeg om te starten. De verwachting is dat de verdediger later in het toernooi wel minuten kan gaan maken. Het middenveld bestond uit Rabiot en Aurélien Tchouameni, die met Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Mbappé en Giroud een aanvalslinie voor zich hadden staan van wereldniveau.

Wat gebeurt hier nu? Australië komt binnen tien minuten al op 1-0 via oud-Spartaan Craig Goodwin.#fraaus #wk2022 Kijk live mee ? https://t.co/VGsLQhOUR8 pic.twitter.com/VLdq9wycwQ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 22, 2022

De wedstrijd tegen Australië begon echter met twee dompers voor Les Bleus. Na tien minuten kwam het namelijk op achterstand, maar raakte het ook Lucas Hernández kwijt. Mathew Leckie ontving een lange bal van verdediger Kye Rowles en kapte de Franse linksback uit. Hernández leek met zijn knie in het gras te blijven hangen en raakte daarbij, op het eerste oog, zwaar geblesseerd. Tot overmaat van ramp zag het team van Deschamps ex-Spartaan Craig Goodwin de voorzet van Leckie snoeihard in het dak van het doel schieten: 0-1. Hernández werd vervangen door zijn broer Theo, waarna Frankrijk op zoek ging naar de gelijkmaker.

Lucas Hernández moet de strijd al vroeg in de wedstrijd staken.

Die zou uiteindelijk een kwartier later vallen. Een afvallende corner van Griezmann werd opgepikt door Konaté, die de bal meegaf op Hernández. De linksback van Milan zag de loopactie van Rabiot, waarna laatstgenoemde na een fijne voorzet van Hernández kon binnenkoppen: 1-1. Nog geen vijf minuten later kwamen de Fransen op voorsprong. Australië leed slordig balverlies in de opbouw, waar Rabiot van kon profiteren. De middenvelder van Juventus legde af op Giroud, die voor open doel niet kon missen: 2-1. De ex-spits van Arsenal en Chelsea maakte daarmee een einde aan een zeer pijnlijk gegeven.

Giroud wist op het vorige WK, in 2018, in zeven wedstrijden namelijk niet tot scoren te komen. Wat heet, de spits schoot niet eens één keer op doel in Rusland. Dinsdagavond maakte hij dan ook zijn eerste doelpunt op een mondiaal eindtoernooi sinds 2014, toen hij in de groepsfase tegen Zwitserland één keer scoorde (2-5 winst). Giroud kwam met het doelpunt tegen Australië op vijftig doelpunten voor Frankrijk: topscorer allertijden Thierry Henry maakte er 51 in zijn loopbaan. De marge werd op slag van rust nog bijna uitgebreid naar twee. Griezmann werd op de flank diep gestuurd en gaf in één keer voor op Mbappé. De superster van Paris Saint-Germain werkte van dichtbij echter snoeihard over. Na rust werd het tempo wat lager, maar maakte Giroud wel bijna zijn tweede van de wedstrijd met een fenomenale halve omhaal. Zijn poging ging echter enkele meters naast het doel.

En daar is ook al de 2-1 voor Frankrijk en hij komt van de voet van Olivier Giroud! De spits maakt zo zijn eerste WK-doelpunt en komt op 50 treffers voor Les Bleus, slechts een minder dan recordhouder Thierry Henry.#fraaus #wk2022 Kijk live mee ? https://t.co/VGsLQhOUR8 pic.twitter.com/3Xxw75mgsN — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 22, 2022

Twintig minuten na rust tekende ook Mbappé voor een doelpunt. Een mislukt schot van de spits ging bijna over de zijlijn, maar Dembélé wist die bal binnen te houden. De vleugelaanvaller van Barcelona legde de bal vervolgens feilloos op het hoofd van Mbappé, die de 3-1 maakte. Vier minuten later kwam Giroud voor de tweede keer op het scorebord. Mbappé gaf de voorzet op de lange spits, die op vrijwel identieke wijze binnenkopte als de aangever dat enkele minuten daarvoor deed: 4-1. Giroud maakte daarmee zijn 51ste doelpunt voor Frankrijk en heeft dus nog één treffer nodig om Henry in te halen en zich tot topscorer aller tijden te kronen van zijn vaderland. Les Bleus nemen het aanstaande zaterdag op tegen Denemarken, dat eerder op de dinsdag gelijkspeelde tegen Tunesië (0-0).