Borst streept grote namen door bij Ajax en ziet in Ziyech ‘nieuwe patron’

Dinsdag, 22 november 2022 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:11

Hugo Borst is een bewonderaar van Hakim Ziyech en in dat kader hoopt de columnist van het Algemeen Dagblad dat de middenvelder op korte termijn terugkeert bij Ajax. De sportjournalist denkt dat de bankzitter van Chelsea nog het nodige kan toevoegen aan het kwakkelende elftal van trainer Alfred Schreuder. Borst zou het daarnaast schitterend vinden als Ziyech uitgroeit tot een van de sterren van het WK in Qatar.

In de optiek van Borst is het doodzonde dat Ziyech Ajax in 2020 inruilde voor Chelsea. "Af en toe zag je een shot van Hakim Ziyech op de reservebank van de club waar hij nooit naartoe had moeten gaan. Het salaris is natuurlijk goed in Londen. Ook wisselspeler Ziyech spuugt er niet op, maar die jongen is doodongelukkig zonder bal. Dat ronde ding is zijn bestaansrecht. Hij doet er vaak iets uitzonderlijks mee." In de oefeninterland tussen Marokko en Georgië van vorige week scoorde Ziyech van eigen helft.

De voetbalvolger kan de inmiddels 29-jarige Ziyech soms 'oprecht missen'. "Dat zo’n scharminkel niet alleen moeiteloos overeind blijft, maar bijna altijd uitblinkt, ik vind dat wonderbaarlijk. Dat ie vertrok bij Ajax snapte ik. Maar de afgelopen twee jaar voelde het vaak alsof mijn trouwe leren jas niet aan de kapstok hing." Ziyech lijkt in januari te mogen vertrekken bij Chelsea, al is het nog onzeker of Ajax daadwerkelijk zijn nieuwe werkgever wordt in het nieuwe kalenderjaar.

Borst droomt hardop van een excellerende Ziyech tijdens het WK. "Maak ons gek, Hakim! En kom daarna alsjeblieft terug naar Nederland. Red je oude trainer. Alfred Schreuder en Ziyech waren ooit bij FC Twente heel close. Het zou eens iets anders zijn. Niet de trainer eruit, maar een paar spelers. Zo gek is de gedachte niet. Dusan Tadic en Daley Blind een vrije transfer gunnen in de winterstop en de nieuwe patron wordt dan Hakim Ziyech", krijgt de technische leiding van Ajax als advies mee. Borst denkt dat de spelmaker 'nog vier jaar op topniveau' meekan in Nederland.