Supporters Manchester United krijgen na zeventien jaar mogelijk wat ze willen

Dinsdag, 22 november 2022 om 21:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:43

De familie Glazer overweegt om Manchester United te verkopen, zo weet Sky te melden. De Amerikaanse eigenaren staan al zeventien jaar aan het hoofd bij de Engelse topclub, maar zouden op het punt staan om formeel aan te kondigen dat zij de intentie hebben om mogelijke aanbiedingen te willen bestuderen. In de zeventien jaar dat de Amerikanen aan de macht staan hebben de eigenaren veelvuldige protesten van supporters te horen gekregen.

Cristiano Ronaldo deed daar afgelopen week nog een schepje bovenop door in een interview met Piers Morgan te stellen dat 'zij niet om de club geven'. Sky kreeg dinsdag te horen dat investeerders door de eigenaren van United zouden zijn geïnstrueerd om hen te adviseren over het verkoopproces. Dat zou naar alle waarschijnlijkheid om een gedeeltelijke of volledige verkoop gaan. Ook is het mogelijk dat er een strategische partnerschap met derde partijen wordt aangegaan. Een statement van de Glazers wordt hoe dan ook spoedig verwacht.

Mocht de club van manager Erik ten Hag daadwerkelijk verkocht worden, dan zou er een einde komen aan de vraag of de Glazers bereid zouden zijn om een club te verkopen die al jarenlang minder presteert. De laatste titel dateert alweer uit 2013, toen Sir Alex Ferguson nog aan het roer stond. Na diens pensioen stonden onder meer Louis van Gaal en José Mourinho aan het roer, maar een Engelse landstitel of Champions League-succes zat er niet meer in. Onder Ten Hag strijden the Mancunians momenteel om een plek in de top vier, die aan het aan einde van het seizoen recht geeft aan deelname aan de Champions League.

Het nieuws van de mogelijke verkoop van United komt kort na het bericht dat de club en Ronaldo uit elkaar zijn gegaan. De Portugees was bijzonder kritisch op zijn inmiddels voormalig werkgever in zijn veelbesproken interview en liet de Glazers daarbij niet onbetuigd. Net als de Portugees zijn ook de supporters van United bepaald geen fans van de eigenaren. Dat sentiment begon al bij de overname van de club. De overnameprijs werd bepaald op 790 miljoen pond, maar de Glazers zelf investeerden zelf 270 miljoen pond. De rest van het geld werd geleend, waardoor United te kampen had met een extra schuld van ruim 500 miljoen pond.