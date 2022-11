Koning Saoedi-Arabië komt met geste na historische overwinning op Argentinië

Dinsdag, 22 november 2022 om 20:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:42

Koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed heeft na de WK-stunt van Saoedi-Arabië tegen Argentinië (1-2 winst) een nationale feestdag uitgeroepen. Iedereen uit het land heeft woensdag vrij om zo optimaal te kunnen genieten van de historische overwinning van Saoedi-Arabië op het team van Lionel Messi.

De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar zette Argentinië in de eerste helft nog op voorsprong vanaf elf meter. Daarna scoorde het land liefst drie keer uit buitenspelpositie, voordat Saleh Al-Shehri en Salem Al-Dawsari kort na rust binnen enkele minuten scoorden en de 1-2 op het bord zetten. Argentinië bleef in de slotfase van het duel aandringen, maar kon niet meer voorkomen dat de openingswedstrijd werd verloren. Het team van bondscoach Lionel Scaloni beleeft daardoor een valse start op het laatste WK van Messi.

De overwinning van Saoedi-Arabië op één van de kanshebbers voor de WK-titel wordt door velen als een enorme stunt gezien. Bondscoach Hervé Renard is blij met de drie punten, maar wil niet dat zijn spelers de focus verliezen. “Het is een historische en gedenkwaardige overwinning en dat biedt ons perspectief. We hebben het beste team ter wereld verslagen. Soms kunnen er volledig gestoorde dingen gebeuren. We hebben ons goed voorbereid.”

Het zat dinsdag niet per se tegen, beseft Renard. “Alle sterren stonden goed in de hemel. Ik ken de Saoedische spelers. Ze hebben de neiging te gaan zweven en niet meer de grond te raken. Ik houd ze met beide benen op de grond.” Het team van Renard speelt aanstaande zaterdag tegen Polen, terwijl het de groepsfase volgende week woensdag afsluit tegen Mexico. Argentinië moet aanstaande zaterdag winnen van de ploeg van onder anderen Ajacied Edson Álvarez om nog kans te maken op de knock-outfase.