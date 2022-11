Cristiano Ronaldo komt met eerste reactie na breuk met Manchester United

Dinsdag, 22 november 2022 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:23

Cristiano Ronaldo heeft gereageerd op zijn plotselinge vertrek bij Manchester United. De Portugees liet vrijwel direct na de bekendmaking van het nieuws van de breuk met Manchester United kort van zich horen. "Ik hou van Manchester United en de fans", zo laat de Portugees weten via sociale media. Eerder op dinsdag maakte United bekend de samenwerking met Ronaldo per direct te beëindigen.

Ronaldo laat weten dat zien liefde voor de club en zijn fans nooit zal veranderen. "Het voelt als het juiste moment om een nieuwe uitdaging te zoeken. Ik wens Manchester United het allerbeste toe." De superster maakt zich met Portugal op voor de start van het WK, dat voor de Zuid-Europeanen zaterdag begint tegen Ghana. De beslissing om de samenwerking stop te zetten komt kort na het veelbesproken interview dat Ronaldo onlangs gaf aan journalist Piers Morgan van Talk TV.

In dat gesprek was de routinier zeer kritisch op onder meer manager Erik ten Hag, trainingscomplex Carrington en voormalig spelers Gary Neville en Wayne Rooney. The Guardian wist vorige week al te melden dat Ronaldo zich niet meer bij Manchester United hoefde te melden na het WK in Qatar. Verder werden er 'gepaste stappen' aangekondigd. Ronaldo had op Old Trafford nog een contract tot de zomer van 2023.

Vanuit het trainingskamp van Portugal in Qatar gaf Ronaldo maandag een korte reactie op het vernietigende interview dat hij gaf. "Ik spreek wanneer ik wil", begon de routinier. "Ik hoef niet te denken om wat andere mensen daarvan vinden. Iedereen (binnen het Portugese nationale team, red.) weet wie ik ben en waar ik voor sta." Het gerucht dat Ronaldo niet meer met Bruno Fernandes – zijn ploeggenoot bij Manchester United – door een deur zou kunnen, drukt hij dan ook de kop in. "Dat was een grap. Zijn vliegtuig kwam laat aan en ik vroeg of hij met de boot was gekomen. That's it."

Geen vergoeding

Transferexpert Fabrizio Romano weet dinsdagavond tevens te melden dat Ronaldo geen geld meekrijgt na zijn vertrek. "Geen uitbetaling voor Cristiano Ronaldo, omdat beide partijen een nette oplossing wilden gezien de historie van Ronaldo bij Man United. Er zijn geen addertjes onder het gras bij beide zijden." Romano weet tevens te melden dat Ten Hag direct akkoord ging met het voorstel van de directie om per direct uit elkaar te gaan met Ronaldo.