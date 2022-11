Waarom speelt Benzema altijd met een bandage (verband) om zijn hand?

Dinsdag, 22 november 2022 om 10:00

De aandachtige voetbalvolger zal het niet ontgaan zijn: Karim Benzema draagt de afgelopen jaren zowel bij Real Madrid als Frankrijk structureel met een bandage om zijn hand. Benzema blijkt een speciale reden te hebben voor het verband.

Hij is een van de beste spitsen ter wereld, leider en drijvende kracht van Real Madrid, in staat alles te winnen met de Koninklijke. Dodelijke spits Karim Benzema is na het vertrek van Cristiano Ronaldo de absolute ster van de Spaanse club geworden. Alle ogen zijn in de hoofdstad op Benzema gericht.

De ogen zijn niet alleen gericht op Benzema vanwege zijn belangrijke rol in het voetbal, maar er is ook een andere reden: in feite speelt de voormalig spits van Olympique Lyon al jaren met zijn rechterhand in het verband. Het is een constante die een duidelijke motivatie heeft.

De bandage om de rechterhand van Benzema: de reden

Benzema draagt ??de armband privé niet en ook niet op training. Ook niet in de warming-up. Maar als hij het veld betreedt met Real Madrid en Frankrijk, heeft hij altijd zijn rechterhand in het verband. Het verhaal begint in januari 2019, in een duel met Marc Bartra.

Een botsing met de vleugelspeler van Real Betis zorgde ervoor dat Benzema de pink van zijn rechterhand brak, waardoor de Fransman moest kiezen tussen een operatie die zou resulteren in een stop van twee maanden, of een bandage op het veld. Benzema heeft ervoor gekozen om zijn hand te verbinden om verslechtering van de situatie te voorkomen.

De operatie wordt voortdurend uitgesteld door Benzema, die zowel tijdens het seizoen als in de zomer niet zo lang stil wil blijven staan, gezien zijn vele verplichtingen met Frankrijk, nu hij weer opgeroepen wordt, en het voorseizoen jaar na jaar met Real Madrid.

Benzema kreeg in 2020 opnieuw een klap op zijn hand, waardoor hij gedwongen werd het verband standaard om te doen, wat nu een vast gebruik en bijna een geluksbrenger is geworden, gezien de enorme explosie van goals die hem de Ballon d'Or opleverden in 2022.. De operatie is nu ruim drie jaar uitgesteld: om altijd inzetbaar te zijn.

Concreet is de band die Benzema gebruikt een kinesiologische tape die door verschillende atleten wordt gebruikt voor dit soort problemen. In feite corrigeert, beperkt of verbetert taping bewegingen van gewrichten, spieren en banden om onnodige bewegingen en daarmee pijn te voorkomen.