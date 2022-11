Waarom is Jasper Cillessen niet opgeroepen voor het WK 2022 in Qatar?

Dinsdag, 22 november 2022 om 08:00 • Laatste update: 19:24

Nederland gaat in Qatar op zoek naar de wereldbeker zonder Jasper Cillessen. De doelman van NEC is door Louis van Gaal niet opgenomen in de WK-selectie. Maar waarom?

Het Nederlands elftal vecht in Groep A van het WK 2022 met Senegal, Ecuador en Qatar om een toegangsbewijs voor de zestiende finales. De WK-selecties bestaan deze editie uit 26 spelers, waarvan 3 of 4 keepers. De bondscoaches mochten voor het eerst op een WK kiezen tussen 3 of 4 doelmannen (voorheen waren het er altijd 3).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de WK-selectie van Oranje zitten drie doelmannen: Justin Bijlow van Feyenoord, Remko Pasveer van Ajax en Andries Noppert van sc Heerenveen. De verrassing was groot toen op 11 november 2022 bekend werd dat Cillessen niet opgenomen is in de selectie.

Wat is de officiële reden dat Cillessen niet op het WK is?

Van Gaal legde 11 november op de persconferentie uit waarom Cillessen er niet bij is. "Cillessen is de laatste weken niet in vorm", aldus Van Gaal. "En volgens mij is nú het WK. En niet over vijf weken weken als ie met mij en Frans Hoek heeft getraind. Vorm is een heel moeilijk begrip."

Cillessen ontplofte toen hij hoorde niet mee te mogen. Van Gaal had daar alle begrip voor. "Logisch dat ie teleurgesteld is. Ieder mens reageert dat op zijn eigen manier af. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Cillessen was de meest ervaren keeper en heeft altijd geleverd bij mij."

Voor Cillessen de tweede domper in korte tijd, nadat hij een jaar eerder ook al niet mee mocht naar het EK 2020 (dat in 2021 werd gehouden door corona). Toen was Frank de Boer de bondscoach. De Boer begreep wel waarom Van Gaal Cillessen niet meeneemt. "In mijn ogen kiest Van Gaal nu echt voor Bijlow", dacht De Boer op 12 november. "Dan komen we weer op het teamproces: dat hij Cillessen niet ziet als tweede man."

In de talkshows ging het ook dagenlang over dat Cillessen geen ideale tweede keeper zou zijn. Ook De Boer heeft dat beeld dus. "Cillessen is gewoon een speler die ten koste van alles wil spelen. Je hebt gewoon ideale reservespelers en hij is geen ideale reservespeler. Dat zullen er wel meer zijn, niet alleen hij, maar je moet uiteindelijk een maand met elkaar onderweg zijn. Dan is dat wel heel belangrijk.'