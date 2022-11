Waarom speelt het Nederlands elftal met een oranje shirt?

Dinsdag, 22 november 2022 om 16:00

Het Nederlands voetbalelftal speelt traditioneel zijn wedstrijden in oranje shirts. Maar waarom?

Als je naar een voetbalwedstrijd kijkt waar het Nederlands elftal aan deelneemt, zal het je zijn opgevallen dat de spelers van de Nederlandse selectie een oranje tricot dragen, hoewel deze kleur niet voorkomt op de Nederlandse vlag. De vlag is samengesteld uit een rode verticale streep, een witte verticale streep en een blauwe verticale streep. Maar waarom dragen Nederlandse spelers dan een shirt in het oranje?

Een oranje shirt als eerbetoon aan een bevrijdende prins

Traditioneel speelt het Nederlands elftal met een oranje shirt, een witte korte broek en oranje sokken.

De kleur oranje is niet op toeval gebaseerd, want het is de historische kleur van Nederland. Het komt van de naam van Willem I van Oranje-Nassau. Guillaume Nassau, geboren in 1533 en overleden in 1584, was de prins van Oranje (een voormalig soeverein vorstendom) en graaf van Nassau.

Terwijl de regio onder Spaanse heerschappij stond, vocht Willem I van Oranje-Nassau tegen de indringer. Het leidde tot de onafhankelijkheid van de Verenigde Provinciën, waaruit later Nederland zou voortkomen .

De Nederlandse vlag droeg tot het begin van de negentiende eeuw ook een eerste band in oranje kleur, die na de Napoleontische verovering werd vervangen door rood en vervolgens werd behouden voor meer zichtbaarheid van de vlag op zee.

De bijnaam van het Nederlands elftal is Oranje, uiteraard afgeleid van de kleur van het shirt.

Blijft de tint oranje hetzelfde op het shirt van Nederland?

Afhankelijk van het jaar is het oranje op het shirt van Nederland donkerder of lichter.

Heeft Nederland altijd in het oranje gespeeld?

Het antwoord is nee. Tijdens de eerste interland die in 1905 tegen België werd gespeeld, droegen de spelers van Nederland een witte trui met strepen in de kleuren van de nationale vlag.

Welke kleur heeft het Nederland uitshirt?

Het Nederlandse uitshirt is traditioneel wit. Maar het komt wel eens voor dat het tweede shirt blauw is (zoals op het WK van 1998) of zwart (met name in 2002, 2012 en 2020). Tijdens het WK 2022 in Qatar heeft Nederland een blauw uitshirt.