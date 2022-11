Wat is de tekst van God Save the King/Queen, het Engelse volkslied?

Dinsdag, 22 november 2022 om 16:00 • Jeroen van Poppel

Tekst, betekenis, schrijver: ontdek alles over God Save the King, het volkslied van Engeland en het nationale voetbalefltal.

Als je tijdens het WK 2022 in Qatar (20 november - 18 december) mee wilt zingen met de volksliederen, vind je hier alles wat je moet weten over het Engelse volkslied: God Save the King.

God Save the King en God Save the Queen

God Save the King ("Moge God de koning beschermen" of "Moge God de koning behouden") is het volkslied van het Verenigd Koninkrijk (en dus van Engeland), ook al heeft het geen officiële status! We weten niet wie de auteur is, maar het verscheen in 1774 en is daarmee de oudste hymne ter wereld.

Wanneer een vrouw op de troon zit, wordt een aangepaste tekst gebruikt: God Save the Queen.

Zo weerklonk tijdens het bewind van koningin Elizabeth II, van 1953 tot 2022, het volkslied God Save the Queen in de stadions.

Sinds haar dood op 8 september 2022 heeft haar zoon, koning Charles III, het roer overgenomen en heeft hij het volkslied God Save The King in Engeland teruggebracht.

God Save the King is ook het volkslied van Nieuw-Zeeland en Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk).

Was God Save the King al eens gespeeld op een WK?

Ja, tijdens het WK van 1950, de eerste deelname van the Three Lions op een eindronde. Van het WK van 1954 tot dat van 2018 werd God Save the Queen gespeeld omdat koningin Elizabeth II op de troon van het land zat.

Wat is de tekst van God Save the King?

"God save our gracious King,

Long live our noble King,

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the King!

O Lord, our God, arise,

Scatter his enemies,

And make them fall!

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

Thy choicest gifts in store

On him be pleased to pour;

Long may he reign;

May he defend our laws,

And ever give us cause

To sing with heart and voice:

God save the King!"

Wat is de betekenis van de tekst van God Save the King in het Nederlands?

"Moge God onze genadige Koning beschermen,

Lang leve onze nobele koning,

Moge God de koning beschermen!

maak hem zegevierend,

Gelukkig en glorieus;

Moge zijn heerschappij over ons lang zijn,

Moge God de koning beschermen!

Heer, onze God, sta op

Verspreid zijn vijanden

En laat ze vallen;

Verwar hun plannen,

Folie hun samenzweringen van bedriegers!

In U stellen wij onze hoop;

Moge God ons allemaal beschermen!

Giet alsjeblieft over hem heen

Uw kostbaarste geschenken;

Moge hij lang regeren;

Moge hij onze wetten verdedigen

En bewijs ons altijd gelijk

Zingen met hart en met volle stem:

Moge God de koning beschermen!"