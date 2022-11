Manchester United en Cristiano Ronaldo gaan per direct uit elkaar

Dinsdag, 22 november 2022 om 18:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:26

Cristiano Ronaldo is niet langer speler van Manchester United, zo maakt de Engelse club dinsdagavond officieel bekend. Met wederzijds goedvinden is afgesproken om het tot medio 2023 lopende contract van de 37-jarige aanvaller te verscheuren. The Red Devils bedanken Ronaldo voor zijn 'immense bijdrage' aan de club over twee periodes.

De beslissing om de samenwerking stop te zetten komt kort na het veelbesproken interview dat Ronaldo onlangs gaf aan journalist Piers Morgan van Talk TV. In dat gesprek was de routinier zeer kritisch op onder meer manager Erik ten Hag, trainingscomplex Carrington en voormalig spelers Gary Neville en Wayne Rooney. The Guardian wist vorige week al te melden dat Ronaldo zich niet meer bij Manchester United hoefde te melden na het WK in Qatar. Verder werden er 'gepaste stappen' aangekondigd.

Vanuit het trainingskamp van Portugal in Qatar gaf Ronaldo maandag een korte reactie op het vernietigende interview dat hij gaf. "Ik spreek wanneer ik wil", begon de routinier. "Ik hoef niet te denken om wat andere mensen daarvan vinden. Iedereen (binnen het Portugese nationale team, red.) weet wie ik ben en waar ik voor sta." Het gerucht dat Ronaldo niet meer met Bruno Fernandes – zijn ploeggenoot bij Manchester United – door een deur zou kunnen, drukt hij dan ook de kop in. "Dat was een grap. Zijn vliegtuig kwam laat aan en ik vroeg of hij met de boot was gekomen. That's it."

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Ronaldo kwam verdeeld over twee periodes tot 145 doelpunten in 346 wedstrijden namens Manchester United. Op Old Trafford vulde hij zijn prijzenkast bij met drie Engelse landstitels, de FA Cup, de Champions League, het WK voor clubteams, tweemaal de EFL Cup en twee keer de Community Shield. Het is niet bekend of de vertrokken aanvaller, momenteel met Portugal actief op het WK, zijn loopbaan op clubniveau zal voortzetten. Ronaldo werd al met onder meer Sporting Portugal en AS Roma in verband gebracht, al benadrukt laatstgenoemde club dat hem geen contract zal worden aangeboden.