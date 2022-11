Spelen Erling Haaland en Noorwegen op het WK 2022 in Qatar?

Slechts 32 landen mogen deelnemen aan het WK in Qatar, waar veel grote sterren uit het internationale topvoetbal de strijd met elkaar aangaan. Niet alle blikvangers uit het clubvoetbal zijn er in Qatar ook bij.

Het WK 2022 breekt aan. Na jaren wachten zal de veelbesproken editie in Qatar tussen november en december miljarden fans over de hele wereld bereiken. Het is de eerste 'winter'-editie, om in 2026 weer terug te keren naar de zomer, als het toernooi is in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Niet alle grote teams zullen echter aanwezig zijn in Qatar. Opvallend is de tweede mislukking om zich te kwalificeren op rij van Italië, maar ook nationale teams als Colombia, Chili, Turkije en Zweden zullen niet deelnemen aan het WK. Er zijn ook enkele prominente afwezigen, waaronder Mohamed Salah, de Egyptische sterspeler. En hij is niet de enige.

Speelt Erling Braut Haaland op het WK?

Nee. Haaland heeft zich met Noorwegen niet gekwalificeerd voor de eindronde. De spits van Manchester City zal niet spelen op het WK in Qatar omdat zijn nationale ploeg geen toegang heeft tot de slotfase. In de beslissende kwalificatiewedstrijd verloren de Noren op bezoek bij Nederland (2-0). Oranje is daarom wél actief op het WK.

Haaland miste een deel van de kwalificatie vanwege een blessure en daardoor kon hij Noorwegen niet naar een directe plek in het WK of in ieder geval de play-offs loodsen. Ze eindigden achter Nederland en Turkije in hun poule.

Wanneer was Noorwegen voor het laatst op een WK?

De Noren waren er het laatst bij in 1998, toen het WK plaatsvond in Frankrijk. Noorwegen werd op dat toernooi in de zestiende finale uitgeschakeld door Italië, dat won dankzij een doelpunt van Christian Vieri.

Met een constant groeiende generatie nieuw talent (en Haaland en Martin Ödegaard als sterren) zal de Noorse voetbalbond er alles aan doen om zich eerst te kwalificeren voor de Europese kampioenschappen van 2024 en voor het WK van 2026, waaraan 48 nationale teams zullen deelnemen in plaats van de gebruikelijke 32.