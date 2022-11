Het Franse volkslied: ‘La Marseillaise’, de tekst, de vertaling en betekenis

Samen met de Italiaanse, Engelse en Amerikaanse volksliederen behoort La Marseillaise, het volkslied van Frankrijk, tot de meest populaire ter wereld.

Niet alle volksliederen slagen erin om de aandacht te trekken van tegenstanders en toeschouwers.

De bekendste liederen zijn ongetwijfeld Fratelli d'Italia en God Save The Queen, respectievelijk Italiaanse en Britse volksliederen. Op het WK zal ook het bekende volkslied van Verenigde Staten te horen zijn, net als het Franse.

Door velen beschouwd als het beste volkslied ter wereld, wordt het Franse volkslied La Marseillaise genoemd, een revolutionair lied dat voor het eerst werd gezongen in 1795 en sinds 1879 het Franse volkslied is.

De tekst van Marseille

Zoals elke hymne, wordt alleen het eerste couplet en refrein van de Marseillaise op het veld gespeeld en op de tribune gezongen. Het complete volkslied is uiteraard veel uitgebreider.

"Allons enfants de la Patrie

Le jour de gloire is arrivé !tiranniela

denous

Contre

Aux armes, citoyens

Formez vos bataillons

Marchons, marchons!

Qu'un zong onzuiver

Abreuve nos sillons!"

Wie schreven het Franse volkslied?

De oorspronkelijke versie is een lied dat is geschreven en gecomponeerd in Straatsburg. De eerste zes verzen zijn geschreven door Rouget de Lisle onder de titel "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" in 1792 voor het leger van de Rijn in Straatsburg, nadat Frankrijk Oostenrijk de oorlog had verklaard.

La Marseillaise is een revolutionair oorlogslied, een hymne aan de vrijheid, een patriottische oproep tot algemene mobilisatie en een aansporing om te strijden tegen tirannie en buitenlandse invasie.

De auteur van het zevende couplet, later toegevoegd, is in plaats daarvan onbekend.

Wat betekent het Franse anthem?

"Sta op, kinderen van het land

Onze dag van glorie is aangebroken

Tegen ons de bebloede vlag

van tirannie is opgelucht;

de bloedige vlag wordt gehesen.

Hoor je, op het platteland, het gebrul van die woeste soldaten?

Ze komen recht in je armen

Om de keel van uw kinderen door te snijden, uw kameraden!

Te wapenen, burgers!

Vorm je bataljons

We marcheren, we marcheren

Dat hun bloed onrein is

Geef onze velden water"