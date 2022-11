WK 2022 in Qatar, wat gebeurt er bij een gelijkspel na 90 minuten?

Dinsdag, 22 november 2022 om 14:00

Hoe werkt het bij een gelijkspel aan het einde van de reguliere speeltijd: verlengingen of strafschoppen?

Er zijn 32 nationale teams actief op het WK, verdeeld in acht groepen. 16 teams kwalificeren zich voor de knock-outfase van het WK. Wie wordt de opvolger van Frankrijk, dat vier jaar geleden tijdens het WK zegevierde?

De formule blijft hetzelfde: de beste twee landen van elke groep gaan door en nemen het op tegen elkaar in de zestiende finales. Acht teams spelen de kwartfinales, vier de halve finales. Maar hoe wordt het verloop van de ronde bepaald in het geval van een gelijkspel aan het einde van de reguliere speeltijd?

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gelijk na 90 minuten, wie wint?

Vanaf de achtste finales tot de finale wordt het WK in een format van één wedstrijd gespeeld. Het betekent dat er onvermijdelijk in elk duel een winnaar uit de bus zal moeten komen.

Om bij een gelijke stand aan het einde van de reguliere speeltijd het winnende team te bepalen gaan we over op verlenging van elk 15 minuten. In het geval van een nieuw gelijkspel, worden er strafschoppen genomen totdat het team bekend is dat doorgaat of de wereldbeker mag vasthouden.

Gelijke stand in de groepsfase

In tegenstelling tot knock-outwedstrijden is er geen verlenging in de poules. Een groepswedstrijd eindigt dus altijd na de 90 reguliere minuten.

In het geval dat twee of meer teams op gelijke punten eindigen, wordt het klassement gebaseerd op doelsaldo of onderlinge wedstrijden. Bij drie of meer landenteams met gelijke punten telt het onderlinge klassement.