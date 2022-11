WK 2022, wie gaat door bij een gelijke stand? Regels kwalificatie groepsfase

Dinsdag, 22 november 2022 om 14:00

Wat gebeurt er als twee of meer teams dezelfde punten hebben in de groepsfase? Hoe wordt bepaald welke twee landen per poule zich plaatsen voor de zestiende finales? Zo werkt de kwalificatie voor de tweede ronde van het WK.

Het WK 2022 trekt een paar miljard geïnteresseerden van over de hele wereld. Het sportevenement in Qatar draait om het kiezen van een nieuwe wereldkampioen, die regerend houder Frankrijk zal aflossen.

Van de 32 teams die zich hebben gekwalificeerd voor het WK, gaan er slechts 16 door naar de knock-outfase na de groepsfase. Zoals gewoonlijk bestaat de mogelijkheid dat meerdere nationale teams in hun poule op gelijke punten eindigen.

Wat gebeurt er als twee of meer teams dezelfde punten hebben aan het einde van de groepen?

Gelijke stand in de WK-groep, wie gaat naar de laatste 16?

Het team met het beste doelsaldo. Dit is het eerste criterium dat bepaalt welk nationaal team zich kwalificeert voor de knock-outfase van het WK.

Bij een gelijke stand én gelijk doelsaldo gaat het team met het hoogste aantal gemaakte doelpunten door. Mocht dat ook gelijk zijn, dan wordt gekeken naar onderling resultaat, en daarna mogelijk naar fairplay en gelijkspel.

De criteria in de groepsfase van het WK

1. Aantal punten behaald

2. Doelpunt verschil

3. Doelpunten gescoord

4. Punten behaald in directe wedstrijden

5. Doelsaldo in directe wedstrijden

6. Doelpunten in onderlinge wedstrijden

7. Fairplay-punten (op basis van gele en rode kaarten)

8. Loten