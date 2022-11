Waarom wordt het WK 2022 ‘in de winter’ gespeeld?

Dinsdag, 22 november 2022 om 12:45

Het WK 2022 in Qatar vindt plaats tussen november en december: de redenen voor de keuze en de data van het eerste WK aan het einde van het jaar.

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK vindt het toernooi voor de belangrijkste nationale teams ter wereld niet plaats in de zomer. Een beslissing die eindeloze controverses heeft veroorzaakt, waaronder ook van aanvallen van fans op instellingen en autoriteiten.

WK in november, de redenen

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het WK in Qatar is het eerste 'winter'-WK, en waarschijnlijk ook het laatste in lange tijd. In marketingtermen wordt de periode van het WK 2022 beschouwd als 'winter', om het tegengesteld te maken aan het WK in de zomer. In werkelijkheid is het seizoen waarin het wordt gehouden de herfst, van half november tot half december.

De motivatie voor het WK in de herfst/winter is simpel: het toernooi is toegekend aan Qatar, een land waar in juni en juli vrijwel niet gevoetbald kan worden vanwege het klimaat. De temperaturen liggen te hoog om in de zomer te kunnen spelen en dus is het toernooi uitgesteld naar het eind van het jaar, ook in het belang van de duizenden fans die op het toernooi af zullen komen.

Hoeveel graden Celcius is het tijdens het WK?

Gemiddeld is het in Doha en omgeving 30 graden Celcius in november en 25 graden in december. Het zijn temperaturen waarin de 32 nationale teams die zich hebben gekwalificeerd voor het WK prima kunnen voetballen. In de zomer ligt de temperatuur in Qatar rond de 43 graden. Dan zou het in feite onmogelijk zijn geweest om het wereldkampioenschap te organiseren.

Waarom spelen in Qatar?

In 2010 werd besloten dat Qatar het WK 2022 zou organiseren: het tellen van de stemmen in het FIFA-hoofdkwartier - dat destijds Blatter als president had - leidde tot een overwinning van het land uit het Midden Oosten om de organisatie op zich te mogen nemen.

Qatar versloeg twee bids: een van Zuid-Korea, Japan en Australië gezamenlijk en een van de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben inmiddels de organisatie van het WK 2026 toegewezen gekregen. Dat toernooit wordt door de VS met Mexico en Canada georganiseerd.