Josep Guardiola hakt knoop door over toekomst bij Manchester City

Dinsdag, 22 november 2022 om 17:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:01

Josep Guardiola heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. Dat meldt The Athletic. Het contract van de Spanjaard zou aan het einde van dit seizoen aflopen, maar is nu verlengd met één jaar, met een optie op nog een jaar. Daarmee is het aannemelijk dat Guardiola in ieder geval tot medio 2025 de manager zal zijn van the Citizens.

Guardiola tekende in 2016 bij City, nadat hij eerder aan het roer stond bij Barcelona en Bayern München. Met de Engelse club behaalde hij grote successen. Zo werd City in 2018, 2019, 2020 en 2021 landskampioen en werd onder leiding van Guardiola viermaal de EFL Cup gewonnen. Daarnaast veroverde de voormalig verdedigende middenvelder met City in 2019 de FA Cup en in 2018 en 2019 de Community Shield.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder deze maand ging Guardiola al in op zijn toekomstplannen. “Zou ik ergens anders zeven jaar blijven? Nee, dat denk ik niet. Het is moeilijk om nog een keer te vinden wat ik hier (in Manchester, red.) heb als manager. Om ergens lang manager te blijven, moet je gesteund worden. De resultaten helpen daarbij heel veel, dat is duidelijk. Bij grote clubs speelt met name de rol van de voorzitter een grote rol in het succes van de manager. Hier is stabiliteit. Daarom denk ik dat dit maar bij een paar clubs kan”, zei hij.

Eén grote prijs ontbreekt nog altijd op de erelijst van Guardiola als manager van City: de Champions League, die hij met Barcelona wel tweemaal won. In 2021 stond City in de finale van het miljardenbal, maar was Chelsea met 1-0 te sterk. Dit seizoen eindigde de huidig nummer twee van de Premier League als eerste in Groep G. Na de winterstop neemt City het in de achtste finales op tegen RB Leipzig.