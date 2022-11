Ajax ziet concurrent terugkeren voor Danilo en hoort gigantisch prijskaartje

Dinsdag, 22 november 2022 om 16:41 • Wessel Antes • Laatste update: 16:44

Ajax en Arsenal willen ver gaan om Danilo in te lijven, zo meldt ESPN dinsdagmiddag. Palmeiras vraagt naar verluidt zo’n 24 miljoen euro voor de linksbenige defensieve middenvelder. The Gunners haakten eerder nog af in de strijd om de 21-jarige Braziliaan, maar zijn nu alsnog bereid om tientallen miljoenen uit te geven. In Amsterdam zou Danilo de opvolger kunnen worden van Edson Álvarez, die vermoedelijk belangstelling geniet van Barcelona.

Eerder werd ook AS Monaco hevig gelinkt aan de naam van Danilo, maar Ajax en Arsenal zouden momenteel de beste papieren in handen hebben. De verwachting is dat beide clubs in januari met een concreet bod gaan komen. Eerder stuurde Ajax al scouts naar Brazilie toe om Danilo te bekijken. Volgens ESPN zijn de Amsterdammers er inmiddels van overtuigd dat de middenvelder een toegevoegde waarde zou zijn in de selectie van trainer Alfred Schreuder.

Danilo, die begin november nog kampioen van Brazilië werd met Palmeiras, maakte in 2020 zijn debuut bij de club uit São Paulo. Tot dusver speelde hij 141 duels aldaar, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en negen assists. In juni werd Danilo voor het eerst opgeroepen voor de Braziliaanse selectie, maar hij kwam tot dusver niet in actie voor A Seleção. Hij zit momenteel ook niet bij de WK-selectie van bondscoach Tite.

De eventuele komst van Danilo zal samenhangen met een vertrek van Álvarez. Eind oktober meldde Sport dat Barcelona interesse heeft in de Mexicaan, als potentiële opvolger voor Sergio Busquets. Het contract van de Spanjaard loopt komende zomer af in Barcelona. De Catalanen zullen diep in de buidel moeten tasten voor Álvarez, daar Ajax afgelopen zomer nog een bod van vijftig miljoen euro van Chelsea afwees.