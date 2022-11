Forse kritiek op Messi en teamgenoot na absolute blamage van Argentinië

Dinsdag, 22 november 2022 om 14:36 • Wessel Antes • Laatste update: 14:46

Lionel Messi is slecht gestart aan zijn laatste eindtoernooi met Argentinië, zo oordelen de Argentijnse media. De 35-jarige sterspeler wordt verweten dat hij het tij niet wist te keren na de tegendoelpunten van La Albiceleste. De Argentijnen kenden dinsdagochtend een dramatische start van het WK door met 1-2 te verliezen van Saudi-Arabië. Ook Ángel Di María kan op forse kritiek rekenen.

Het Argentijnse medium La Nacion was na afloop niet mild voor de nummer drie op de wereldranglijst. “Deze wedstrijd tegen Saudi-Arabië moet worden gerekend tot een van de zwaarste klappen die de nationale ploeg in de geschiedenis van wereldkampioenschappen heeft gekregen.” De krant was daarnaast niet onder de indruk van Messi zijn spel. “Het team en de aanvoerder stonden nooit op na de tegendoelpunten” en “Hij had moeite om de stijl van Saudi-Arabië te begrijpen.”

Bij concurrent Diario Olé moeten zowel Messi als Di María het ontgelden. “Op ongemakkelijke wijze bleef Di María bijna verborgen. Leo probeerde centraal te staan, maar vreemd genoeg had hij de juiste afstelling met zijn teamgenoten niet gevonden.” De nationale sportkrant stelt dat de nederlaag van Argentinië zal moeten dienen als wekker. Zaterdag komt het elftal van bondscoach Lionel Scaloni in actie tegen Mexico, waarna op woensdag de laatste groepswedstrijd tegen Polen wacht.

Messi’s teamgenoot, Lautaro Martínez, reageerde na afloop als eerst op de nederlaag in de mixed zone. “Dit doet echt heel veel pijn. We verloren de wedstrijd door onze eigen fouten in de tweede helft, meer dan wat dan ook. Er zijn details die het verschil maken. Die fouten moeten we gaan corrigeren. Dit is het WK en we hebben nog twee finales in de groepsfase. We hadden gehoopt op een goede start. Nu is dit gebeurd en moeten we nadenken over wat nog komen gaat”, aldus de 25-jarige aanvaller, geciteerd door ESPN.