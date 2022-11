Helder licht tweetal Oranje uit: ‘Voor creativiteit moeten zij wel fit zijn'

Dinsdag, 22 november 2022 om 14:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:38

Glenn Helder verwacht dat Memphis Depay en Frenkie de Jong een grote rol gaan spelen bij het Nederlands elftal op dit WK. Dat zegt de 54-jarige oud-voetballer van onder meer Sparta Rotterdam, Vitesse en Arsenal in gesprek met Voetbalzone-presentator Jelle Kusters. Helder was onlangs samen met Pascal Bosschaart te gast in de serie 'Ex on the Pitch'. Na afloop daarvan vertelde hij nog over zijn tweede boek, zijn leven na het profvoetbal en zijn verwachtingen van Oranje op het WK in Qatar.