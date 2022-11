‘Ik ben hier niet om naar de leefomstandigheden van de arbeiders te kijken’

Dinsdag, 22 november 2022 om 13:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:51

De kop is eraf. Althans, voor het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal wist maandagavond de eerste groepswedstrijd met 0-2 te winnen van Senegal en is daarmee uitstekend begonnen aan het mondiale eindtoernooi. Voetbalzone is aanwezig bij het WK om alle ontwikkelingen van dichtbij mee te maken. Presentator Kalum van Oudheusden ging in aanloop naar en na afloop van het duel met Senegal in gesprek met de Oranje-fans. Hoe beleven zij het toernooi tot dusver? Volg de avonturen van Kalum in Doha en zijn ontmoetingen met collega-journalisten en fans!

Door Kalum van Oudheusden