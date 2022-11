Keane teleurgesteld in ‘hele grote fout’ van Engeland-aanvoerder Kane

Dinsdag, 22 november 2022 om 13:33 • Wessel Antes • Laatste update: 14:52

Roy Keane vindt het onbegrijpelijk dat Harry Kane ervoor heeft gekozen om de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen. De aanvoerder van Engeland besloot onder druk van de FIFA om in de WK-wedstrijd tegen Iran (6-2 winst) de reguliere aanvoerdersband van the Three Lions te dragen. Keane zegt als analist van ITV dat Kane een gele kaart had moeten riskeren.

Keane is van mening dat Kane het statement waar de band voor staat alsnog had moeten maken in Qatar. “Ik denk dat de spelers het bij de eerste wedstrijden hadden kunnen doen. Ze hadden de straf moeten aanvaarden. Dan riskeer je maar een gele kaart. Het had een heel mooi statement geweest.” Engeland boekte tegen Iran een eenvoudige zege, maar na afloop ging het in de media veel over de OneLove-aanvoerdersband die niet gedragen werd door Kane.

De Ierse analist vindt overigens niet dat Kane de aanvoerdersband drie keer had moeten dragen tijdens dit toernooi. “Pak hem en geef de wereld een boodschap mee. In de volgende wedstrijd ga je dan weer verder. Je draagt die band niet, omdat je niet geschorst wil worden. Dat is een hele grote fout, ze hadden voet bij stuk moeten houden, ongeacht de druk van buitenaf. Als je er in gelooft, ga er dan voor.”

BBC-analiste Alex Scott verscheen maandag voorafgaand aan de wedstrijd tussen Engeland en Iran wel met de OneLove-aanvoerdersband om de arm. De 140-voudig Engels international heeft online veel bijval gekregen en lof geoogst voor haar statement. Het was de bedoeling dat de aanvoerders van zeven Europese landen, waaronder Engeland, de OneLove-aanvoerdersband om zouden doen. De FIFA liet maandag al weten dat dit niet getolereerd zou worden en maakte duidelijk dat aanvoerders meteen een gele kaart zouden krijgen.