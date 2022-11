Lof voor Noppert: ‘Hij voegt ook buiten het veld iets toe aan deze groep’

Dinsdag, 22 november 2022 om 12:21 • Jordi Tomasowa

Davy Klaassen en Virgil van Dijk hebben lovende woorden over voor Andries Noppert. De doelman hield bij zijn debuut in Oranje zijn doel schoon in het openingsduel van het WK tegen Senegal (0-2). Noppert wist zichzelf onder meer in de tweede helft in positieve zin te onderscheiden met een sterke redding op een lage schuiver van invaller Idrissa Gueye.

Noppert, de verrassende debutant aan de kant van Oranje tegen Senegal, maakte met een aantal prima reddingen een uitstekende indruk. De sluitpost kon na de moeizame openingswedstrijd van Nederland op het WK in Qatar rekenen op vele complimenten. “Het is ook zó’n geweldige jongen’’, zei Davy Klaassen met een lach tegenover het Algemeen Dagblad. “Het is gewoon echt een mooie gast, die niet alleen goed kan keepen, maar die ook buiten het veld echt iets toevoegt aan deze groep. Hij is gewoon helemaal zichzelf. Iedereen mag hem enorm graag.’’

Ook Virgil van Dijk was lovend over Noppert. De aanvoerder van Oranje is vooral te spreken over de persoonlijkheid van de doelman van sc Heerenveen. Van Dijk bespeurde geen zenuwen bij de debuterende sluitpost, die vooraf leek te zijn meegenomen als penaltykiller, maar erin slaagde om Justin Bijlow en Remko Pasveer op de bank te houden. “Ik weet niet of jullie Noppert een beetje kennen?’’, zei Van Dijk retorisch. “Die jongen is zó nuchter. Nuchterder kan gewoon niet.”

Noppert keek zelf ook met een trots gevoel terug op zijn debuut in Oranje. “Dit was heel speciaal”, vertelde Noppert aan verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS. “Natuurlijk droom je hiervan. Als klein jongetje altijd, maar later ga je er niet meer vanuit. Zeker niet met hoe mijn loopbaan gelopen is. Maar als het onder één man kan gebeuren, dan is het wel onder Louis van Gaal. Ik denk dat we in veel opzichten wel op elkaar lijken. We hebben dezelfde humor en denken over veel dingen wel hetzelfde. Het smaakt naar meer. Ik denk nooit na over de dingen die ik zeg. Dat is niet altijd slim in deze wereld, maar het maakt me wel oprecht en de trainer waardeert dat volgens mij wel.”