Union staat al te popelen: ‘Ajax kan een heet avondje verwachten in Berlijn’

Dinsdag, 22 november 2022 om 11:30 • Wessel Antes

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Danilho Doekhi, die deze zomer zijn eerste buitenlandse avontuur aanging bij 1.FC Union Berlin. In de Duitse hoofdstad is de 24-jarige centrale verdediger inmiddels helemaal op zijn plek.

Door Wessel Antes

Als geboren Rotterdammer begon Doekhi met voetballen bij Xerxes. Al na drie seizoenen werd hij opgepikt door Excelsior Rotterdam. In maart 2016 debuteerde de mandekker op zeventienjarige leeftijd in de Eredivisie tegen AZ (2-0 nederlaag). Enkele maanden later maakte hij de overstap naar Ajax, waar zijn oom Winston Bogarde werkzaam was als trainer. Doekhi weet nog goed dat de Amsterdamse club aanklopte in Kralingen. “Ik had op dat moment nog geen contract en was op te halen tegen een opleidingsvergoeding. Dat jaar speelde ik ook in Oranje Onder 18, waardoor ik mezelf bij meerdere clubs in de kijker speelde.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na lang overwegen koos Doekhi voor Ajax. “Ik wilde mezelf ontwikkelen door elke dag met de beste spelers van het land te trainen. Bovendien was het nog niet zeker of ik het jaar daarna bij Excelsior een basisplaats zou hebben en hoe dat traject eruit zou zien. Mijn oom heeft geen invloed gehad op die keuze voor Ajax, al had ik door hem natuurlijk wel extra informatie over de gang van zaken binnen de club. Op het fysieke aspect heb ik veel stappen kunnen maken bij Ajax, maar ook voetballend heb ik veel mogen leren.” Doekhi speelde uiteindelijk twee seizoenen voor de Amsterdamse club.

Als basisspeler van Jong Ajax was Doekhi onderdeel van het beloftenelftal dat in het seizoen 2017/18 kampioen werd in de Jupiler League (nu Keuken Kampioen Divisie, red.). Voor de rechtspoot was dat het absolute hoogtepunt uit zijn tijd in Amsterdam. “Voor het eerst in de geschiedenis werd een beloftenelftal kampioen op het tweede niveau van Nederland. Een seizoen eerder was Jong Ajax tweede geworden met spelers als Frenkie de Jong, Abdelhak Nouri en Matthijs de Ligt. Dat het ons een seizoen later is gelukt maakt het heel speciaal. In die jaren daarna is er niet eens een beloftenelftal in de buurt gekomen van die prestatie, dus dat zegt wel veel.”

Danilho Doekhi met zijn oom Winston Bogarde na het kampioenschap van Jong Ajax

De Ligt maakte tijdens zijn dienstverband bij Ajax het meeste indruk op Doekhi. “Die sprong er echt bovenuit, met al zijn kwaliteiten. Hij was een jaar jonger dan ik, maar echt al zo ver qua niveau. Bij hem zag je gelijk dat hij de top zou halen. Hij ging dan ook al snel naar het eerste elftal en heeft het daar ook geweldig gedaan natuurlijk. Ook Justin Kluivert was heel goed, zo snel.” Hoewel Doekhi eigenlijk nog een seizoen bij Ajax kon blijven, koos hij in de zomer van 2018 voor een transfer naar Vitesse. In de hoofdmacht van de Amsterdammers zag hij destijds weinig perspectief op zijn positie.

“In het kampioensjaar met Jong had ik bijna alles gespeeld. Voor mijn gevoel was ik klaar voor de Eredivisie”, aldus Doekhi, die het belangrijk vindt om altijd realistisch te blijven. “Matthijs deed het geweldig bij Ajax en Daley Blind was net terug van Manchester United. Toen heb ik de knoop doorgehakt om verder te kijken. Vitesse was een van de Eredivisie-clubs met interesse en dat zag ik eigenlijk vrijwel direct zitten. Het is een stap geweest die goed heeft uitgepakt.”

In Arnhem speelde Doekhi 140 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en vier assists. Met de club speelde hij onder meer een bekerfinale en wist hij te overwinteren in de Conference League. Doekhi voelt zich door zijn vier seizoenen in het GelreDome verbonden aan Vitesse. “Het was een mooie periode uit mijn leven. Ik heb mezelf goed kunnen ontwikkelen als speler, maar ook op menselijk vlak.”

“De Europese campagne was toch wel mijn hoogtepunt”, zegt Doekhi al denkend aan vorig seizoen. “We zaten in een lastige poule, met Tottenham Hotspur en Stade Rennes. Toch wisten we ons te plaatsen voor de volgende ronde, waarin we hebben gewonnen van Rapid Wien. Tegen AS Roma, de uiteindelijke winnaar, speelden we twee goede wedstrijden maar trokken we op een vrij ongelukkige wijze aan het korste eind. Al met al was het een prachtig avontuur.”

Danilho Doekhi in een fysiek duel met Tottenham Hotspur-ster Harry Kane

Doekhi vindt het vervelend om zijn oude club dit seizoen te zien worstelen. Vitesse staat momenteel op de dertiende plaats in de Eredivisie. “Het was afgelopen zomer natuurlijk ook moeilijk voor de club. Veel belangrijke spelers zijn vertrokken gedurende een overnameproces. Ik denk dat de duidelijkheid ontbrak. Dat zie je nu ook wel terug op het veld. Er ontbreken veel vaste patronen, waardoor de prestaties wat minder zijn dan in de afgelopen jaren. Dat is zonde.” De verdediger heeft nog veel contact met Million Manhoef. “Laatst nog, toen hij twee keer had gescoord tegen Ajax (2-2, red.). Het was een mooie prestatie van Vitesse en een goed voorbeeld voor ons (Union, red.).”

Afgelopen zomer was Doekhi transfervrij. Een overstap binnen Nederland zag hij niet echt als optie. “Achterin bij de Nederlandse topclubs was er niet per se een tekort aan centrale verdedigers. Ajax heeft Jurriën Timber, Feyenoord natuurlijk Gernot Trauner en bij PSV heb je André Ramalho en Jordan Teze. Ik ging er niet vanuit dat ze bij mij zouden aankloppen en dat is ook nooit gebeurd. Ik had een uitstekend seizoen achter de rug, dus voor buitenlandse clubs was ik een interessante optie.”

Doekhi kon onder andere naar Italië en Schotland, maar koos voor een avontuur in de Bundesliga. Een ideale vervolgstap, zo zegt hij zelf. “Duitsland sprak me aan omdat het niveau weer een stuk hoger ligt dan in de Eredivisie, maar de stap is wel goed te maken. Deze club sprak mij heel erg aan omdat sinds de promotie is gebleken dat Union echt een stabiele Bundesliga-club kan zijn. Na de eerste gesprekken had ik direct een goed gevoel.” In het Stadion An der Alten Försterei ligt de fysiek sterke achterhoedespeler vast tot medio 2025.

Danilho Doekhi in duel met Bayern München-aanvaller Sadio Mané

Het leven in de Duitse hoofdstad bevalt Doekhi goed. “Berlijn is een grote stad, echt een wereldstad. Het is wel bijzonder om in de hoofdstad van Duitsland te mogen voetballen. Ik denk dat er zeker mindere plekken te verzinnen zijn om naartoe te gaan als eerste buitenlandse avontuur. Ik heb het erg naar mijn zin in de stad en kan alleen maar positief zijn over het leven hier met mijn vriendin en dochter.” In zijn vrije tijd gaat Doekhi graag uiteten. “Soms ook met de andere Nederlanders hier in Berlijn. Bij Hertha BSC spelen er ook een aantal. Met Deyovaisio (Zeefuik, red.) speelde ik bij Ajax nog samen. Bij Union trek ik veel op met Sheraldo (Becker, red.). Dat helpt wel bij het acclimatiseren in Duitsland.”

Doekhi heeft een stuk minder vrije tijd dan bij Vitesse het geval was. “In Duitsland ga je bij uitwedstrijden vaak de dag voor de wedstrijd al naar een hotel. Bij thuiswedstrijden moet je jezelf al vroeg melden. Het neemt veel meer vrije tijd in beslag dan ik in Nederland gewend was. Bij Vitesse verzamelden we vrijwel nooit een dag voor de wedstrijd al. Alles was goed aan te rijden en dat is in Duitsland wel anders. Ik probeer veel uit te rusten in mijn vrije tijd, zodat ik tijdens de wedstrijden optimaal kan presteren.”

Union staat bekend als een traditionele cultclub in Duitsland. Het stadion is erg geliefd door vele voetballiefhebbers. “Spelen in dit stadion is een unieke belevenis. De fans zijn heel fanatiek, zijn er altijd en blijven negentig minuten lang zingen. Of het een bekerwedstrijd is tegen kleinere teams of een competitiewedstrijd tegen Bayern maakt niet uit, ze zorgen altijd voor dezelfde sfeer. Echt top. Het stadion is geweldig. Alleen de hoofdtribune heeft zitplaatsen, de andere drie tribunes hebben alleen staanplaatsen. Het is misschien niet het grootste stadion van de Bundesliga, maar wel een van de sfeervolste.”

Union kende een geweldige seizoenstart en staat momenteel vijfde Duitsland. De club mikt dit seizoen op veertig punten in de Bundesliga en heeft er momenteel al 27 verzameld. “Als je de eerste seizoenshelft bekijkt hebben we het natuurlijk gewoon fantastisch gedaan. We hebben zelfs lange tijd eerste gestaan. Ook zijn we door in de Europa League en beker. Gezien de budgetten in de Bundesliga zijn dat echt geweldige prestaties. We kunnen als team trots zijn op deze eerste seizoenshelft”, aldus Doekhi, die denkt te weten wat het geheim is van Union. “We zijn een hecht team. In het veld weet iedereen wat er verwacht wordt. We werken keihard en zijn daardoor gewoon moeilijk te verslaan.”

Doekhi speelde tot dusver elf wedstrijden voor Die Eisernen. Over zijn prestaties en ontwikkeling is hij erg tevreden. “Ik heb niet alles gespeeld, maar in de duels waarin ik meedeed heb ik prima gespeeld. Ik heb tussendoor een blessure gehad, waardoor ik een aantal wedstrijden heb gemist. Daarnaast hebben we een grote selectie en spelen we veel wedstrijden. Omdat de selectie kwalitatief redelijk gelijkwaardig is kiest de trainer ervoor om te rouleren op een aantal posities. Ik moet daarom in elke wedstrijd die ik speel laten zien wat ik kan.”

“Het mooiste moment tot dusver? Mijn doelpunt tegen Borussia Mönchengladbach (2-1,red.)”, aldus Doekhi, terugdenkend aan 30 oktober. “Tijdens een thuiswedstrijd in de 97ste minuut de winnende maken is natuurlijk prachtig. Door dat doelpunt bleven we koploper en het stadion ontplofte van vreugde.” De verdediger fungeerde naast zijn doelpunt al tweemaal als aangever tegen Schalke 04 (1-6 winst) en SC Freiburg (4-1 nederlaag).

Danilho Doekhi gaat uit zijn dak na zijn winnende treffer tegen Borussia Mönchengladbach

Ook de thuiswedstrijd tegen Bayern München was een geweldige ervaring voor Doekhi. “Dan speel je ineens tegen allemaal wereldtoppers. Het is leuk om jezelf tegen die spelers te kunnen meten, zeker als het goed gaat. Die wedstrijd eindigde in 1-1.” Doekhi ruilde niet van shirt met een van de sterren van Bayern. “Ik ben niet echt van het vragen van shirtjes aan spelers die ik niet ken. Ik vind het wel leuk om te ruilen met vrienden. Tegen Hertha heb ik geruild met Deyovaisio, ook heb ik het shirt van Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen).”

Doekhi hoopt zich de komende maanden verder te ontwikkelen in Berlijn. Hij wil uitgroeien tot een sleutelspeler in het elftal van Union. In februari wacht een bijzonder tweeluik tegen zijn oude club Ajax. “Ik heb veel berichten gehad na die loting. Iedereen wil graag komen kijken hier in Duitsland. Voor deze club is het een prachtige loting en voor mijzelf is het natuurlijk extra speciaal. Aan de andere kant had ik het ook leuk gevonden om een andere club te loten. Barcelona of Juventus bijvoorbeeld, aangezien ik de afgelopen jaren best vaak tegen Ajax heb gespeeld.”

Van het huidige Ajax kent Doekhi vrij weinig spelers persoonlijk. Met Remko Pasveer speelde hij wel samen bij Vitesse. “Maar hem spreek ik niet dagelijks. Als ik hem tegenkom voor de wedstrijd wellicht wel even. Of ik zijn shirt wil? Misschien wel ja, al is dat een keepershirt natuurlijk, haha! We gaan het zien.” Doekhi denkt dat Union het de Amsterdammers lastig kan maken. “Ajax is wat minder in vorm dan in de afgelopen jaren, maar wij komen ze natuurlijk pas over een aantal maanden tegen. Je weet dus niet in wat voor vorm ze dan verkeren en misschien gaan ze nog wat doen op de transfermarkt. Wij hebben er wel geloof in dat we ze kunnen verslaan!”

“In de Bundesliga laten we ook regelmatig zien dat we kunnen presteren tegen topclubs”, vervolgt Doekhi zijn verhaal. “We zijn een lastige ploeg om tegen te spelen, dus hopelijk gaan we dat ook in dat tweeluik met Ajax laten zien. We spelen natuurlijk eerst uit en daarna thuis. Als we een goed resultaat meenemen vanuit Amsterdam kan Ajax een heet avondje verwachten in Berlijn.”